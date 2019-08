Control: il nuovo trailer ci svela l’evoluzione dei poteri e la struttura da metroidvania

Control è sempre più vicino: ora, possiamo ammirare il nuovo trailer che mette in mostra l'evoluzione dei poteri, dell'arma e gli elementi da metroidvania.

Il 27 agosto 2019 avremo la possibilità di mettere le mani su Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment, già famosi creatori di Alan Awake, Quantum Break e Max Payne. Due settimane esatte ci separano dall’uscita del gioco e, per lenire la sofferenza dell’attesa, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare una serie di nuovi video che ci permettono di scoprire vari dettagli sulle componenti principali del gioco. La scorsa settimana abbiamo ammirato il trailer dedicato ai poteri telecinetici e all’arma trasformabile di Jesse Faden, la protagonista. Ora, invece, indaghiamo su questi elementi in modo più approfondito.

Jesse, infatti, sarà in grado di dare il meglio di sé solo nel dopo essere stata potenziata: sia i poteri che l’arma possono essere migliorati. Non solo avremo la soddisfazione di vedere la protagonista diventare più potente, ma potremo anche avere accesso a nuove combinazioni di poteri e armi, così da combattere l’Hiss in modo più spettacolare ed efficace. Infine, nuovi poteri e capacità ci permetteranno di accedere ad aree precedente a noi precluse: Control ha quindi anche una componente da metroidvania. Ecco a voi il nuovo video.

Jesse Faden è la nuova direttrice del Federal Bureau of Control, un ente che ha il compito di indagare su eventi paranormali. Ora, però, la sede del Bureau, la Oldest House, è sotto attacco da un’entità misteriosa nota come l’Hiss. Per combatterla avremo a disposizione un’arma trasformabile, potenziabile con una serie di moduli da recuperare nel mondo di gioco, e dei poteri da incrementare man mano che si avanza nella storia.

Diteci, cosa ne pensate di Control? Ciò che è stato mostrato fino a questo punto sul nuovo gioco di Remedy vi sta convincendo?