Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato e, con esso, sono arrivate anche le tanto attese offerte da parte di Amazon per questa chiusura del 2022. Gli sconti, del resto, non hanno affatto deluso le aspettative e, già dalla mezzanotte di oggi, ci hanno regalato la possibilità di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi scontatissmi, alcuni con stock così ampi che le offerte sono ancora disponibili, come vi stiamo raccontando tramite la nostra rassegna stampa dedicata.

Dunque, dopo aver aperto la mattinata proponendovi quelle che sono alcune delle migliori offerte a tema gaming, torniamo ora sul tema dei videogame proponendovi questa ottima proposta Amazon relativa il sempre ottimo pad DualSense per PlayStation 5 che, grazie al portale, è oggi in sconto addirittura del 29%, costando così appena 49,98€, invece degli originali 69,99€!

Si tratta, indubbiamente, di un prezzo davvero ottimo, specie considerando che l’hardware console, specie in questi anni, sta subendo ben poche oscillazioni di prezzo, come dimostrato anche dal prezzo sempre altissimo dei Joycon per Nintendo Switch.

Ecco perché vi suggeriamo di non perdere questa occasione, anche perché i pad Dualsense sono ottimi non solo per PS5, dove danno (ovviamente) il meglio di sé, ma anche per PC, essendo ormai pienamente compatibili con i sistemi Windows.

Al di la di questo, parliamo di un pad che, sin dall suo esordio, ha sorpreso in positivo il mercato, grazie soprattutto al coinvolgente feedback aptico ed agli effetti dinamici dei suoi grilletti, che possono rispondere con più o meno resistenza a certe sollecitazioni, provando a dare un feedback più realistico dell’interazione con certi videogame.

Considerati i migliori pad da gaming attualmente in circolazione, i Dualsense per PlayStation 5 creano un coinvolgimento unico, e sono uni dei tanti punti di forza della splendida PlayStation di quinta generazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!