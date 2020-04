Coronavirus: Dirt Rally 2.0 vi inciterà a stare a casa, ecco come

Sono passate ormai diverse settimane dal decreto che ci obbliga a rimanere a casa per evitare di aumentare il contagio da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Come ben saprete Dirt Rally 2.0 è uno dei due giochi scaricabile gratuitamente sul PS Plus di questo mese, cosicché potrete spendere un po’ di tempo con il titolo targato Codemaster. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di sfruttare l’occasione per aderire ad una particolare iniziativa inserendo in game dei messaggi che invitato i giocatori a stare a casa.

Il team di sviluppo ha così deciso di inserire in Dirt Rally 2.0 dei banner pubblicitari con scritto “Stay home saves lives” (restate a casa, salvate vite). Una iniziativa senza dubbio lodevole che questo mese potrà essere vista da migliaia di giocatori in tutto il mondo. La produzione di Codemaster non sarà però l’unica ad aderire al progetto, anche la divisione londinese di Activision introdurrà messaggi simili all’interno di alcuni giochi mobile come Candy Crush oppure Farm Heroes Saga.

Molte software house e personaggi che lavora nell’ambito dei videogame hanno aderito a certe iniziative rilasciando dei titoli completamente gratuiti da scaricare, citiamo ad esempio Ubisoft che sta proponendo diversi titoli da scaricare settimanalmente, oppure l’idea nata a Matteo Sciutteri, uno dei co-fondatori di Runeheads, che ha creato un foglio Excel nel quale andare a inserire progressivamente diverse chiavi di giochi gratis riscattabili a titolo gratuito sia su PC che su console. Insomma, esistono diversi modi per evitare di annoiarsi più del dovuto in questa quarantena dovuta dal Coronavirus, e siamo quasi certi che l’iniziativa presa da Dirt Ralle 2.0 verrà attuata anche per altri titoli di altre software house.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete provato Dirt Rally 2.0? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti i prossimi eventuali giochi gratuiti proposti per questa quarantena.