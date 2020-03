Coronavirus: i giocatori di Fallout 76 fanno scorta di carta igienica

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus sta mettendo in grave crisi non solo il nostro paese, con l’epidemia ormai divenuta una pandemia a livello mondiale per stessa ammissione dell’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità). Alcuni paesi, fino ad ora poco interessati dal virus, hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Negli Stati Uniti, ad esempio, molti supermercati sono stati letteralmente svaligiati, proprio come accaduto anche in Italia con file interminabili di gente pronta a fare scorta di beni essenziali.

Alcuni quotidiani americani riportano notizie relative alle grossissime scorte di carta igienica che i cittadini USA stanno facendo in queste ore. Pare che la stessa situazione stia però accadendo anche nel mondo virtuale, dove i giocatori di Fallout 76 stanno spendendo i loro tappi per fare grandi scorte di carta igienica digitale.

It's official @Fallout 76 people are hoarding toilet paper in their camps in the wake of #COVID19. (This is not my camp I stumbled acrossed it. pic.twitter.com/PqATtYPFQS — Stix Selvain🌹 (@Stix_Selvain) March 17, 2020

Dati gli alti numeri relativi agli acquisti, il prezzo dell’oggetto è cresciuto veramente moltissimo nelle ultime ore, e pare addirittura che alcuni giocatori la stiano mostrando come se fosse un trofeo da esporre in bacheca. In effetti, questa raccolta smisurata sta causando un effetto sull’economia del mercato interno al gioco. Ovviamente, si tratta di un modo per calmare e soprattutto sdrammatizzare la situazione molto grave relativa al Coronavirus, che stiamo ormai vivendo in quasi tutti il mondo.

Vi ricordiamo che a breve uscirà Fallout 76: Wastelanders. L'espansione porterà una bella rinfrescata, con una buona dose di importanti novità e contenuti extra. Wastelanders sarà giocabile per tutti i giocatori possessori di Fallout 76, il 7 aprile 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Bethesda.net. Lo stesso giorno, l'espansione debutterà anche su Steam e sarà disponibile per chi acquisterà l'edizione Standard o Deluxe del gioco di Bethesda.