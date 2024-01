Palworld, The Pokémon Company indagherà sul gioco: è ufficiale

Era questione di tempo, ma alla fine è arrivata una dichiarazione ufficiale di The Pokémon Company riguardo a Palworld, il titolo che ha attirato milioni di giocatori in pochissimo tempo. Con numeri impressionanti di vendite e una crescente popolarità, non sorprende che la casa madre dei Pokémon decidesse di indagare sui sospetti di plagio sollevati contro il gioco sviluppato da Pocketpair.

L'annuncio, giunto nella notte e rappresenta solo un primo passo per chiarire la situazione. Al momento, non si tratta di un'accusa formale, ma l'azienda ha espresso la sua intenzione di esaminare attentamente il gioco e prendere le misure necessarie nel caso in cui si verificassero violazioni dei diritti di proprietà intellettuale legati ai Pokémon.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un gioco pubblicato da un'altra compagnia durante il mese di gennaio 2024", recita la comunicazione ufficiale. "Non abbiamo concesso alcun permesso per l'utilizzo della proprietà intellettuale dei Pokémon o degli asset collegati in quel gioco. Intendiamo indagare e prendere le appropriate misure per rispondere a qualsiasi atto che infranga i nostri diritti sulle proprietà intellettuali legate ai Pokémon."

La dichiarazione si conclude con una chiara presa di distanza da Palworld, suggerendo che certi aspetti del gioco non hanno nulla a che fare con il mondo originale dei Pokémon. "Continueremo a custodire e coltivare ogni singolo Pokémon e il suo mondo, e a lavorare per unire il mondo attraverso i Pokémon in futuro," afferma il comunicato.

Mentre l'indagine è ancora in fase preliminare, Palworld ha raggiunto l'incredibile traguardo delle 8 milioni di copie vendute per la versione PC e più di 2 milioni di giocatori online contemporaneamente su Steam (il tutto senza considerare i dati su Xbox).