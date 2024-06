Crash Team Rumble per PS5 oggi costa SOLO 20€! (-50%)

Gli appassionati del mondo di Crash Bandicoot possono finalmente mettere mano in maniera vantaggiosa su un nuovo titolo della saga che funge da vera e propria reunion per quasi tutti i personaggi, mettendoli uno contro l'altro in scontri all'ultimo frutto Wumpa. Crash Team Rumble, è infatti in offerta su Amazon nella sua versione per PlayStation 5, con un prezzo di 19,99€ rispetto ai classici 39,99€, uno sconto del 50%!

Crash Team Rumble, chi dovrebbe acquistarlo?

Crash Team Rumble per PS5 è l'acquisto ideale per i fan di lunga data della serie Crash Bandicoot e per chi ama i giochi di squadra dinamici e pieni di azione. Il titolo rappresenta una novità rispetto alle precedenti avventure di Crash, introducendo battaglie in team 4 contro 4 dove strategia, agilità e lavoro di squadra sono elementi chiave per la vittoria. È perfetto per coloro che cercano un gioco in grado di offrire ore di divertimento competitivo, rivivendo dei momenti con questi storici personaggi che ci accompagnano da quasi 30 anni.

Purtroppo, nonostante le sue potenzialità, il titolo presenta vari problemi dal punto di vista contenutistico e di aggiornamenti, già fermati dallo sviluppatore, ma c'è da dire che questo sconto lo rende comunque un ottimo acquisto per passare varie ore di divertimento. Grazie ai suoi personaggi iconici, alcuni dei quali dotati di caratteristiche e abilità uniche che consentono di vivere il gameplay in modi sempre nuovi, il titolo saprà sicuramente farvi impegnare al massimo e regalarvi dei momenti spensierati.

Attualmente disponibile a soli 19,99€, Crash Team Rumble per PS5 rappresenta un'opportunità eccezionale per immergersi in nuove e avvincenti sfide multiplayer insieme agli iconici personaggi della serie Crash Bandicoot. A questo prezzo si tratta di un acquisto consigliato, sia per i fan storici che per i nuovi giocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco fresca su PS5.

Vedi offerta su Amazon