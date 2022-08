Paradox ha intenzione di aumentare il prezzo dei DLC di Crusader Kings 3. Lo strategico, forse uno dei più apprezzati di sempre, è stato supportato per diverso tempo da parte del team di sviluppo, con il rilascio di diversi contenuti aggiuntivi. Contenuti che però subiranno un aumento di prezzo nel corso delle prossime settimane.

I motivi dietro questi aumenti sono dovuti alla strategia di Paradox di aumentare il valore percepito degli stessi. “L’aumento è necessario per riflettere la qualità dei nostri contenuti”, si legge nel comunicato lanciato dal team di sviluppo. “Questo cambiamento sarà indirizzato anche a tutti i pacchetti Flavour, per mantenere la qualità produttiva”, continua il comunicato stampa. Differenza, invece, per quanto riguarda l’edizione del gioco.

Il prezzo del gioco base e della Royal Edition di Crusader Kings 3 non sarà aumentato. Una scelta, quella di Paradox, abbastanza chiara: il gioco base è già prezzato a un livello che rispecchia la qualità del gioco, così come è corretto il prezzo dell’edizione più costosa, che include anche alcuni contenuti aggiuntivi. L’aumento di prezzo dei DLC sarebbe però già in corso, anche se tutti i contenuti si allineeranno alla nuova politica del publisher e sviluppatore solamente dal 13 settembre 2022. Un esempio di questo cambiamento? Due pacchetti passeranno da 6,99 Dollari a 12,99 Dollari, il doppio quindi rispetto al prezzo base.

Questa politica di aumento dei prezzi non si limiterà ovviamente a Steam, ma anche ad altri store dove è presente il gioco. Se avete giocato Crusader Kings 3 su Xbox Game Pass, dunque, per poter acquistare i DLC sarà necessario pagare lo stesso prezzo di quello presente sul client Valve. Se avevate dunque dei dubbi sull’acquistare un determinato contenuto, dunque, forse vi conviene affrettarvi prima che l’aumento dei prezzi decisi da Paradox diventi effettivo: avete poco meno di un mese per poter comprare i contenuti che desiderate.