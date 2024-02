SVUOTATUTTO AMAZON: Custodia Nintendo Switch Super Mario in sconto del 15%

Amazon oggi lancia una promozione imperdibile per gli amanti dei videogame che vogliono salvaguardare la loro console Nintendo Switch con stile e originalità. Un ribasso del 15%, attuabile mediante un codice promozionale, rende possibile l'acquisto della custodia di Super Mario a soli 17€. Ideale sia per Nintendo Switch che per Switch OLED, questa custodia vi conquisterà con il suo design raffinato e compatto, tributo al più celebre idraulico nel panorama videoludico. Dotata di capacità per alloggiare fino a 10 giochi e di un'esterna robusta in EVA e tessuto denim, assicura una protezione superiore. All'interno, le doppie cinghie elastiche prevengono disastrosi scivolamenti e l'imbottitura extra tutela lo schermo da ogni graffio.

Custodia di Super Mario per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

La custodia di Super Mario, offerta da Palpow, rappresenta un'opzione eccellente per chi possiede una Nintendo Switch e vuole garantirle la massima protezione da danni accidentali. Dotata di 10 alloggiamenti per i giochi, consente di tenere i propri preferiti sempre vicini, mentre due bande elastiche garantiscono che la console stia al sicuro e immobile, perfino in movimento.

Il suo design sottile e il tessuto duraturo la fanno diventare l'ideale per gli amanti dei viaggi che vogliono evitare pensieri, offrendo una difesa totale contro urti, cadute e infiltrazioni d'acqua. Un pizzico di nostalgia, ispirato all'universo di Super Mario, conferisce eleganza, ideale per coloro che cercano di salvaguardare la loro console mantenendo uno stile distintivo.

Sfruttando il codice promozionale fornito da Amazon oggi, avete l'opportunità di ottenere un risparmio del 15% sull'acquisto della custodia di Super Mario, spendendo solo 17€!

Nota: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Vedi offerta su Amazon