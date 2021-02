Cyberpunk 2077: ancora rimandi, rinviata anche la patch 1.2

Da quando è stato lanciato Cyberpunk 2077 lo scorso dicembre, sembra che CD Projekt RED non stia riuscendo minimamente a trovare pace. Tra attacchi informatici e forti critiche ricevute, il team polacco ad oggi sta lavorando a testa china sul gioco, cercando di migliorarlo il più possibile con varie patch correttive e aggiornamenti. Proprio a questo proposito, il team di sviluppo ci ha fato sapere poco fa che la patch 1.2 è stata rimandata.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno attraverso il profilo ufficiale di Cyberpunk 2077, e che ci informa che la nuova patch correttiva non arriverà più a breve, ma è stata rimandata alla seconda metà di marzo. A far rinviare la nuova patch dell’open world GDR sono molteplici problemi che hanno costretto il team polacco a rivedere le tempistiche di rilascio dio uno dei più recente e attesi aggiornamenti correttivi.

Di seguito vi riportiamo quando dichiarato dai ragazzi di CD Projekt RED sul proprio account ufficiale Twitter: “l’obbiettivo che ci siamo prefissati per la patch 1.2 va ben oltre i nostri precedenti aggiornamenti. Abbiamo lavorato a numerosi miglioramenti e correzioni generali della qualità, ma abbiamo ancora del lavoro da fare per assicurarci di fornire il meglio da questa patch. Tenendo ciò in mente, ora puntiamo al rilascio della patch 1.2 durante la seconda metà di marzo”.

It’s not the news we enjoy sharing, but we want to make sure we launch this update properly. Stay tuned for more information as the time draws closer. Thank you for your continued patience and support. 3/3

