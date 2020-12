Cyberpunk 2077: CD Projekt celebra il lancio e ringrazia i fan

Cyberpunk 2077 (qui trovate la nostra recensione) è finalmente uscito nei negozi ed è disponibile da oggi. Scrivere una cosa del genere lascia inebetiti, eppure è proprio così: dopo quasi otto anni dal primissimo teaser trailer, pubblicato nel gennaio del 2013, l’RPG open world di CD Projekt RED è pronto ad accogliere i giocatori nell’abbraccio dell’enorme e bellissima Night City, l’ultima megalopoli del mondo.

Per celebrare il lancio del gioco, gli sviluppatori hanno affidato ai social un accorato messaggio di ringraziamento nei confronti dei videogiocatori di tutto il mondo, del quale vi riportiamo qui in basso uno stralcio nella sua versione italiana:

Cara Community, l’attesa per Cyberpunk 2077 è quasi finita. È stato un bel viaggio e prima di tutto vogliamo ringraziare tutti voi per essere stati con noi lungo questo lungo percorso. Sappiamo che c’è una discreta dose di attesa per il gioco e molto presto sarete tutti in grado di decidere se siamo stati all’altezza o meno dell’hype.

Mentre scriviamo queste parole, siamo quasi pronti a premere l’interruttore e vedere Cyberpunk 2077 passare da “nostro” a “vostro”. Abbiamo deciso di creare il nostro mondo più coinvolgente mai esistito e crediamo che le storie che vi aspettano di essere scoperte e le relazioni che instaurerete durante il soggiorno a Night City rimarranno con voi per un bel po’ di tempo.

Una volta che hai giocato / finito il gioco, ci piacerebbe se tornassi da noi e ci dicessi chi era V per te e vogliamo sapere come hai trovato Night City e quali scelte hai fatto. Abbiamo creato un enorme mondo in cui tuffarti, raccontaci la tua storia.

Cyberpunk 2077 può essere giocato su PC, PlayStation 4, Xbox One e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Su console di nuova generazione (anche su Series S) il gioco – stando alle ultime segnalazioni – sembra avere prestazioni decisamente migliori, anche in assenza della patch apposita che dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno (“prima di quanto immaginiamo” stando a un membro di CD Projekt).