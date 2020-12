Cyberpunk 2077: frame rate sbloccato e 60 FPS su Xbox Series X

Mancano sei giorni all’uscita di Cyberpunk 2077, e in rete stanno già cominciando a fioccare le prime segnalazioni relative a gente che è già riuscita a mettere le mani sull’RPG di CD Projekt RED, condividendo foto e video della Collector’s Edition, del packaging della day one edition e dei primi menu di gioco. Diverse persone, a quanto pare, sono riuscite ad impossessarsi di qualche copia del gioco per Xbox, versione che al momento sembra essere l’unica in circolazione, anche per via delle spedizioni anticipate da parte di Best Buy: le loro prime foto confermano la presenza di un dettagliatissimo menu opzioni, anche relativo alle impostazioni grafiche.

Nonostante il titolo giri ovunque ancora in versione PS4 e Xbox One e sia sprovvisto di una patch next-gen (aggiornamento che arriverà solo nel corso del 2021), un’immagine caricata su Twitter ci permette di sapere che al lancio Cyberpunk 2077 avrà due modalità grafiche, perlomeno su Xbox: Risoluzione, che dovrebbe puntare al 4K (a seconda della piattaforma) con un frame rate ancorato a 30 FPS, e Performance, con risoluzione dinamica e frame rate sbloccato. In particolare, l’utente responsabile di questa segnalazione sta giocando su Xbox Series X, e ha fatto sapere che in modalità Performance il gioco sembra raggiungere i 60 FPS, offrendo prestazioni molto più solide rispetto alla modalità con grafica migliorata.

@shinobi602 I got my copy of Cyberpunk 2077 Collectors Edition yesterday. I can confirm resolution vs performance mode on Series X. Performance runs much smoother than Quality. Hard to say whether it's just an uncapped frame rate or targeting 60. This is pre day 1 patch v1.0.0.5 pic.twitter.com/miNmX4ZDWI — Daniel Sampaio (@DanXcel) December 3, 2020

Da menzionare anche il fatto che la versione presa in esame è la 1.0.0.5, ovvero quella sprovvista della patch day-one (che CD Projekt ha per ora smentito, ma che il gioco dovrebbe comunque avere), ricca, quindi, delle solite problematiche che dovrebbero essere risolte in tutto o in parte grazie ai primi update post-lancio: in particolare, diversi utenti lamentano dei freeze del controller, che smette di rispondere per diversi secondi, flickering dell’immagine, dialoghi che non vengono avviati e altri bug.

Nel momento in cui scriviamo non sono giunte segnalazioni riguardanti le versioni PlayStation del gioco, ma è lecito ipotizzare che le medesime configurazioni visive siano presenti anche su PS4 (e quindi su PS5, con la possibilità di migliorare il frame rate). Intanto, su Xbox è già disponibile il pre-download, con orario di sblocco per l’Italia fissato all’una di notte del 10 dicembre: sprovvisto di aggiornamenti, Cyberpunk 2077 pesa 60 GB su Series X.