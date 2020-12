Cyberpunk 2077: come sarebbe in terza persona? Una mod ce lo mostra

Fin dal primissimo annuncio di Cyberpunk 2077, gli appassionati delle produzioni CD Projekt RED si aspettavano un gioco di ruolo che ponesse la prospettiva alla terza persona, esattamente come era già stato fatto con la trilogia di The Witcher. Con gran sorpresa di molti, invece, il nuovo gioco dello studio polacco si è presentato sotto forma di un GDR in prima persona, con grandi influenze da sparatutto.

Sono in molti ad essere rimasti dubbiosi su questa scelta, tanto che qualcuno a distanza di tempo ha voluto creare una mod che permette di giocare a Cyberpunk 2077 con la visuale in terza persona. A testare questo esperimento, è stato il canale YouTube “Cineagle”, il quale ha caricato di recente un video che mette in mostra le possibilità che vengono proposte ai giocatori da quesa nuova mod per il recente titolo CD Projekt RED.

Il video caricato su YouTube mostra solamente il personaggio di V che si muove correndo e le animazioni sembrano più che buone. Al momento non sono ancora stati pubblicati filmati che ci mostrano come appare il combattimento nella visuale in terza persona. Ad ogni modo, è abbastanza interessante dare un’occhiata al tutto, soprattutto per quella cerchia di giocatori che non sono mai stati troppo convinti della visuale in prima persona proposta in Cyberpunk 2077.

Vi ricordiamo che, sebbene Cyberpunk 2077 sia già uscito sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite la retrocompatibilità, al momento il titolo non è più acquistabile sullo store digitale di PS4 a causa delle rimozione per i troppi problemi del titolo sulle console old-gen. CD Projekt RED ha però più volte insistito sull’uscita di diverse patch per permettere a chiunque di poter godere della migliore esperienza possibile. Cosa ne pensate di questa prima mod che si concentra sulla terza persona in Cyberpunk 2077?