Cyberpunk 2077 e rimborsi, Sony li sta negando su PS4 e PS5

Ormai, come tutti ben sapranno, Cyberpunk 2077 è diventato l’argomento del momento, ma in negativo. Il nuovo attesissimo titolo firmato CD Projekt RED ha fatto imbestialire una serie di videogiocatori, accusando la casa polacca di aver venduto un prodotto scadente ricco di glitch e bug. Sappiamo bene però che l’opera offre un’avventura impressionante, coinvolgente con una scrittura magistrale ed un gameplay davvero molto appagante, un’opera che, nel lungo periodo, diventerà uno dei punti di riferimento del medium videoludico.

Sebbene nella giornata di ieri, CD Projekt RED abbia chiesto scusa pubblicamente con un lungo messaggio incentivando anche al rimborso, in queste ore sta facendo notizia che Sony, nonostante abbia dato la conferma, li stia negando su PS4 e PS5. La segnalazione arriva da un thread di ResetEra, nel quale fa vedere una serie di utenti alle prese con l’assistenza Sony, la quale risponde a tutti allo stesso modo: ” Il contenuto è stato scaricato o eseguito in streaming, di conseguenza non è più possibile richiedere un rimborso”.

La politica dell’azienda nipponica, infatti, prevede che il rimborso avvenga solo ed esclusivamente se non è avvenuto nessun tipo di download. La questione Cyberpunk 2077 ovviamente è un caso unico, ed è per questo che ci si aspettava che Sony cambiasse per un secondo la sua policy. Per ora quindi niente rimborsi per tutti coloro che hanno scaricato l’opera di CD Projekt sullo store di PlayStation, vedremo se in questi giorni cambieranno le cose. C’è da dire che l’azienda polacca sta lavorando duramente a patch correttive e ci aspettiamo che anche su console old gen Cyberpunk 2077 venga ottimizzato al meglio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete chiesto anche voi il rimborso a Sony? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Cyberpunk 2077, la questione rimborsi ed, eventualmente, patch aggiuntive.