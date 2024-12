Cyberpunk 2077: ecco cosa cambia con l'update 2.2

L'aggiornamento 2.2 di Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon), come promesso da CD Projekt RED è ora disponibile, introducendo numerose novità per la personalizzazione dei personaggi e dei veicoli, oltre ad alcuni miglioramenti alla modalità foto. CD Projekt Red, lo sviluppatore del gioco, ha rilasciato questa patch quattro anni dopo il lancio iniziale del titolo, dopo aver ocmunicato che il supporto al gioco era oramai concluso.

Per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio, sono state aggiunte nuove opzioni per modificare l'aspetto di V, il protagonista. Tra queste spicca la possibilità di avere doppi occhi, un elemento che aggiunge un tocco di stravaganza cyberpunk. È stato inoltre implementato un nuovo sistema di randomizzazione con uno slider "plain-to-punk" per bilanciare lo stile del personaggio.

Con il nuovo aggiornamento Johnny Silverhand apparirà talvolta come passeggero durante la guida.

Le novità riguardano anche i veicoli, con l'estensione della personalizzazione della vernice a più marchi in-game. I giocatori potranno ora scansionare le verniciature di altre auto per utilizzarle in seguito. Un'aggiunta particolarmente interessante è la comparsa occasionale di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, come passeggero durante la guida.

La modalità foto, infine, ha ricevuto significativi miglioramenti, tra cui una telecamera libera e la possibilità di aggiungere personaggi diversi negli scatti. Queste modifiche offrono ai giocatori maggiori opportunità creative per catturare momenti memorabili nel mondo di Night City.

Nonostante il lancio problematico nel 2020, Cyberpunk 2077 ha vissuto una notevole evoluzione. L'aggiornamento 2.2 rappresenta l'ultimo passo di un lungo percorso di miglioramento, che ha portato il gioco a uno stato considerato eccellente dalla community. CD Projekt Red ha inoltre annunciato che il titolo sarà disponibile per Mac con Apple Silicon all'inizio del 2025, ampliando ulteriormente la sua base di giocatori.