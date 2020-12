Cyberpunk 2077: i migliori gadget | Dicembre 2020

Tra un rinvio e l’altro sembra finalmente mancare davvero poco al lancio di Cyberpunk 2077, una delle opere più attese dai videogiocatori di tutto il mondo da oramai diversi anni. L’immaginario cyberpunk nato dalla mente di CD Projekt Red, la software house dietro nientepopodimeno che i The Witcher, sbarcherà infatti su PC e console il prossimo 10 dicembre e sembra avere tutte le carte in regola per settare nuovi standard. Un titolo che promette di fare decisamente faville e che nella nostra anteprima abbiamo descritto come un “qualcosa di incredibile, qualcosa che potrebbe realmente essere il nuovo punto di riferimento per gli Action-GDR e che mira a divenire una delle esperienze più importanti degli ultimi anni, se non dell’intera generazione”. Cyberpunk 2077 è quindi un titolo che vale la pena aspettare e quale miglior modo di farlo se non con quelli che sono i migliori gadget dell’attesissima opera? Ma, prima di gettarci in questa lunga lista di gadget e accessori, vi siete assicurati di aver prenotato Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077: i migliori gadget

Seagate Hard Disk Portatile

Se siete degli amanti di Cyberpunk 2077 e della sua bellissima estetica e siete anche perennemente alla ricerca di spazio dove archiviare i vostri titoli, l’Hard Disk portatile di Seagate dedicato al titolo di CD Projekt Red fa decisamente al caso vostro. Plug&Play, dotato di USB 3.0, di una velocità di lettura di 120 Megabyte al secondo e, soprattutto, di un’incredibile design ispirato al titolo: questo HDD portatile è sicuramente uno dei migliori gadget per tutti coloro che vogliono immergersi al meglio in Cyberpunk 2077. Bello, utile e disponibile in tagli da 2 e 5 TB: che volere di più da un dispositivo di archiviazione?

Xbox One X + Controller Cyberpunk 2077

Lo sappiamo, lo sappiamo: con la next gen appena uscita, buttarsi su una console della generazione precedente potrebbe non sembrare proprio una grandissima scelta. Quando a presentarsi agli occhi è però questa bellissima Xbox One X serigrafata, con tanto di controller anch’esso serigrafato, è praticamente impossibile rimanere indifferenti e non farsi conquistare da uno dei migliori gadget per vivere al massimo Cyberpunk 2077. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che in tale edizione di Xbox One X è incluso anche il gioco in versione digitale, con tanto di primo DLC compreso e upgrade gratuito alla versione per Xbox Series X|S del titolo. Ah, il controller è ovviamente acquistabile anche singolarmente.

Tappetino per Mouse SteelSeries Cyberpunk 2077

Non di sole console vive l’uomo: se non amate particolarmente giocare con controller e preferite mouse e tastiera, a venire in vostro soccorso è SteelSeries, che propone un bellissimo tappetino per mouse a tema Cyberpunk 2077. Dalle dimensioni di 450mmx400mm, microtessuto e dalla base antiscivolo, questo prodotto è il gadget perfetto per tutti i giocatori su PC, che potranno così celebrare nel migliore dei modi un titolo che, si spera, sappia segnare la storia videoludica.

Il mondo di Cyberpunk 2077

L’abbiamo già detto che Cyberpunk 2077 sembra essere un’esperienza artistica coi controfiocchi? Quale miglior modo per comprendere al meglio l’estetica dietro al titolo, e anche qualche interessante retroscena, se non con Il mondo di Cyberpunk 2077, libro da 200 pagine che contiene al suo interno lore, artwork, screenshoot e molto altro ancora. Se il 10 dicembre è per voi ancora troppo lontano, questo libro è sicuramente il modo migliore per ingannare l’attesa e gettarsi fin da ora nell’ammaliante Night City.

Funko Pop!

Tra i gadget più apprezzati dai videogiocatori possiamo sicuramente trovare i Funko Pop!, figure dall’anatomia sproporzionata che sono oramai diventate una vera e propria icona della cultura pop. Anche l’opera di CD Projekt Red non poteva certo esimersi dal ricevere una serie di Funko Pop! dedicati. A rendere il tutto più interessante è poi il gran numero di personaggi rappresentati, a partire dal celebre Johnny Silverhand in primo piano, il personaggio del titolo interpretato da Keanu Reeves, fino ad arrivare ai characters standard.

Action Figure

Ma se a qualcuno non piacessero i Funko Pop! e volesse qualche altro gadget per arricchire la propria libreria a tema Cyberpunk? Anche in questo caso, nessuna paura, visto che sul mercato sono disponibili numerose figure dedicate all’attesissimo titolo di CD Projekt Red. A fare la parte del leone è poco sorprendentemente anche in questo caso Johnny Silverhand, a cui sono state dedicate numerose action figure con diverse pose e differenti accessori. Se preferite altri personaggi, nessun problema: anche in questo caso fortunatamente la scelta è ampia.

