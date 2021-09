Cyberpunk 2077 in 4K e con 50 mod attive è il gioco che sognavamo

La delusione avuta dal lancio di Cyberpunk 2077 ha colpito un po’ tutto il mondo del videogaming in maniera trasversale, dai produttori e sviluppatori fino ai giocatori che attendevano la nuova fatica di CD Projekt Red come una nuova divinità scesa in terra. Mentre gli sviluppatori continuano il loro percorso di patch e bug-fixing, per fortuna esistono le mod.

Il solito Digital Dreams, canale di YouTube specializzato nel pompare i videogiochi più disparati con tantissime mod e migliorie grafiche, ha pubblicato recentemente un video dimostrativo di Cyberpunk 2077 con oltre 50 mod attive. Avevamo già visto Digital Dreams all’opera di recente con giochi come Skyrim, Oblivion, Assassin’s Creed Odyssey e Horizon Zero Dawn, tutti potenziati dalle mod più disparate e da una GPU Nvidia GeForce RTX 3090.

La metropoli di Night City mostrata da Digital Dreams è un vero spettacolo grazie al Ray Tracing, al 4K e alle tante mod che migliorano le prestazioni grafiche di Cyberpunk 2077. Digital Dreams ha creato come al solito un preset di mod fotorealistiche, disponibili a questo indirizzo su Nexusmods, dove la parte del leone è fatta dalla tecnologia di ReShade, in grado di aiutare l’illuminazione del gioco a essere sempre più realistica.

Riguardo Cyberpunk 2077, potrebbe interessarvi anche la mod che migliora la Photo Mode, in grado di sbloccare alcuni parametri prima inaccessibili e di aggiungere elementi utili in più. Nel frattempo gli sviluppatori di CD Projekt Red sono concentrati a garantire l’arrivo dell’aggiornamento next-gen del gioco, oltre che a sistemare i problemi di bilanciamento e di bug ancora presenti. Circa un terzo dello studio inoltre è attivo nel completare i lavori del primo DLC di cui ancora non conosciamo i contenuti né una data: dopo il lancio di Cyberpunk 2077 sembra che le politiche di marketing di CD Projekt Red siano diventate più accorte e prudenti.