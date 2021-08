Horizon Zero Dawn è assurdo in 8K con RTX e settaggi estremi!

Il canale di YouTube Digital Dreams ha condiviso un video di gameplay di Horizon Zero Dawn che definire assurdo è riduttivo: 8K, settaggi estremi, e un paio di mod che migliorano la resa grafica come il Ray Tracing Reshade. Il tutto, è stato realizzato con una Nvidia RTX 3090.

Horizon Zero Dawn è un gioco che, alla sua uscita, ha incantato molti per i suoi paesaggi spettacolari. L’arrivo su PC negli scorsi mesi, nonostante i primi problemi iniziali di ottimizzazione, ha sancito un matrimonio intrigante con il ray tracing. Si è anche creata una folta community di modder che, al di là di nuovi contenuti che gradualmente vengono realizzati, ha tra le sue file anche giocatori che cercano di migliorare ancora di più la resa grafica del titolo di Guerrilla Games e Sony.

Lo YouTuber Digital Dreams, per realizzare un video del genere con Horizon Zero Dawn, si è avvalso soprattutto di una mod di reshade del Ray Tracing, creata dal modder Pascal ‘Marty McFly’ Gilcher. Si tratta di una soluzione di post-processing che migliora l’illuminazione globale e l’occlusione ambientale. Dato che la mod utilizza esclusivamente i parametri di profondità visibili su schermo e non conosce la direzione della luce, ogni tanto si può notare qualche leggera imprecisione. Tuttavia questa mod migliora complessivamente la qualità dell’immagine come potete vedere dal video in basso. Digital Dreams ha usato anche una mod della videocamera per pulire la schermata dagli elementi di UI, in modo da rendere il video un vero e proprio showcase del Ray Tracing Reshade.

Vi ricordiamo che nel frattempo è in uscita Horizon Forbidden West, il nuovo capitolo che vedrà la protagonista Aloy cacciare e combattere in un nuovo territorio, la West Coast americana post-apocalittica. Il gioco dovrebbe uscire nel 2021, ma ci sono rumor riguardo a un possibile ritardo nel 2022.