Cyberpunk 2077: Keanu Reeves, Billie Eilish e sparatorie nel nuovo spot

Manca sempre meno all’arrivo sugli store PlayStation, Xbox e PC di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt RED. Lo sviluppatore è famoso in tutto il mondo per il grande lavoro svolto con The Witcher 3 (e precedenti capitoli). Ora, però, dobbiamo prepararci a un’avventura del tutto diversa che potrà contare anche su un volto molto noto: parliamo ovviamente di Keanu Reeves, che interpreterà il ruolo del misterioso Jhonny Silver. L’attore è protagonista anche di un nuovo spot, creato sulle note di Bad Guy di Billie Eilish.

Il video si apre con Keanu Reeves che, sulle note della canzone di Billie Eilish, ci domanda: “Nel 2077 cosa ti rende un criminale? Essere beccato! A Night City puoi diventare chiunque tu voglia, qualsiasi cosa tu voglia, se il tuo corpo può pagarne il prezzo. Cogli quindi l’attimo e scatena il caos!”.

Keanu Reeves e il suo personaggio sono stati presentati durante la conferenza Xbox dell’E3 2019, divenuta celebre per l’involontario siparietto tra l’attore e un fan che lo ha definito “breathtaking” (mozzafiato), con successiva risposta “You’re breathtaking” che è divenuto un meme nel giro di pochi minuti.

Il video spot non ci illustra nulla di nuovo su Cyberpunk 2077, ma sappiamo che si tratta “solo” di una pubblicità per far salire il nostro hype: molto probabilmente ha raggiunto il proprio scopo!

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In una data successiva sarà rilasciato anche per Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google. Nel corso del 2021, inoltre, sarà rilasciata una patch upgrade dedicata a PlayStation 5 e Xbox Series X che permetterà al gioco di sfruttare la potenza aggiuntiva delle due console per migliorare la qualità visiva.

Diteci, cosa ne pensate di Cyberpunk 2077? Sarà uno dei titoli di punta del vostro autunno-inverno 2020? Cosa ne pensate della accoppiata Keanu Reeves – Bad Guys (Billie Eilish)?