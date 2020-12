Cyberpunk 2077: la mappa è due volte più grande di GTA 5?

Abbiamo perdonato diversi rinvii da parte di CD Projekt RED, ma questa volta ci siamo: Cyberpunk 2077 sta per arrivare, con delle premesse alquanto intriganti. Grazie allo YouTuber EdgeRunner Cold, che è riuscito a stimare le dimensioni della mappa di Cyberpunk 2077, sappiamo che le dimensioni di quest’ultima sono a dir poco impressionanti. Per dimostrarvelo, alleghiamo il video in cui lo YouTuber fornisce una spiegazione completa delle sue stime.

Secondo i suoi calcoli, infatti, in Cyberpunk 2077 avremo a disposizione una mappa di 225 km², dunque due volte più grande di Los Santos (la città in cui è ambientato GTA 5), che corrisponde a 105 km². Inoltre, supererà di circa 12 volte anche Velen e Novigrad di The Witcher 3: Wild Hunt, che corrisponde a 18,2 km².

EdgeRunner Cold ha spiegato che per stimare le dimensioni della mappa di Cyberpunk 2077 si è avvalso delle coordinate sullo schermo apparse nell’ultimo trailer del gioco, in cui dalla modalità foto sono state mostrate le coordinate del luogo in cui si trova il giocatore. Attraverso le diverse fotografie presentate, è riuscito a trarre le sue considerazioni su quanto sia effettivamente grande l’open world presentato da Night City. E voi, vi aspettavate una mappa così grande in Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.

Sarà possibile giocare a Cyberpunk 2077 a partire dalla mezzanotte del 10 dicembre su console, mentre un’ora più tardi sarà disponibile anche su PC e Google Stadia. Inoltre è già possibile avviare il preload del gioco su Xbox One e Series X|S, mentre i possessori di PS4 e PS5 dovranno aspettare l’8 dicembre. Tuttavia, sarà possibile accedere al preload di Cyberpunk alle ore 17:00 del 7 dicembre su Steam ed Epic Games Store. Per quanto riguarda invece le patch pensate per la next-gen, sarà necessario attendere fino al 2021.