Cyberpunk 2077: il multiplayer non è una priorità, ma potrebbe arrivare in futuro

Cyberpunk 2077 non dice no al multigiocatore, anche se per ora non è affatto concentrato su tale modalità: ecco le dichiarazioni ufficiali.

Cyberpunk 2077, pur non avendo mostrato una demo di gameplay al pubblico mondiale, è stato per certo il Re dell’E3 2019. Non solo il suo trailer è il più visto su YouTube, tra i vari giochi portati in fiera, ma è anche il gioco sul quale sono stati scritti più articoli in assoluto a livello mondiale nei giorni della kermesse losangelina. Il successo deriva certo dalle sue qualità (presunte, finché non avremo in mano la versione completa) ma ciò che interessa alla maggior parte dei fan è che si tratti un gioco con un grande focus verso la narrazione e quindi verso il single player.

Una modalità multigiocatore, però, sarebbe apprezzata da alcuni e, se si trattasse di una modalità extra che non va a inficiare la qualità del gioco base, non farebbe alcun danno a Cyberpunk 2077. A questo proposito si è espresso il lead quest designer Paweł Sasko. “Non stiamo lavorando al multiplayer, il nostro unico focus è il single player. Ci occuperemo di quello, e poi vedremo. Non stiamo dicendo di no [al multiplayer] ma non stiamo nemmeno dicendo di sì. Se qualcosa deve accadere, sarà sicuramente dopo il lancio e questo è tutto quello che posso dire ora come ora.”

“Dopotutto siamo conosciuti per le nostre storie di qualità, per i personaggi incredibili, per le scelte e le conseguenze. Quindi questo è ciò sul quale vogliamo puntare. Abbiamo evitato qualsiasi cosa diversa. Se lo faremo, sarà comunque con il nostro stile.” Una risposta abbastanza classica, che lascia aperte varie possibilità, ma gli appassionati del multigiocatore possono comunque nutrire qualche speranza per possibili modalità accessorie aggiunte sotto forma di DLC/espansione.

Voi cosa ne pensate? Fermo restando che la modalità single player non ne verrebbe danneggiata, vi piacerebbe vivere Night City e tutto il mondo di Cyberpunk 2077 in compagnia di amici?