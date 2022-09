Uscito a dicembre del 2020, Cyberpunk 2077 è ancora ben lontano dalla sua conclusione. Salvo clamorosi cambi di programma, CD Projekt RED porterà a termine l’avventura di V solamente nel 2023, quando debutterà la prima (e per ora unica) espansione in programma. Nonostante ciò, per il team di sviluppo polacco l’idea di terminare il rapporto con Night City e l’universo immaginato da Mike Pondsmith non è proprio passata in mente, tanto da aver svelato di avere alcuni piani per il sequel.

Durante la call con azionisti e investitori, infatti, il CEO di CD Projekt RED Adam Kicinski ha affermato che i piani del team di sviluppo sono quelli di esplorare per diverso tempo l’universo di Cyberpunk, tanto da volerci costruire un brand decisamente solido. Non si tratta di una novità: il team di sviluppo lo ha già fatto in passato, con il franchise di The Witcher, che nel corso dei prossimi anni potrà contare su un nuovo capitolo, probabilmente distaccato dalle avventure di Geralt di Rivia.

Come e quando sarà lanciato il sequel di Cyberpunk 2077? Difficile dirlo. Al momento CD Projekt RED è impegnata su più fronti e non è escluso che gli sviluppatori non possano prendersi diverso tempo prima di poter lavorare a un gioco ambientato a Night City. Sicuramente però non ci saranno novità a breve: la prima e appunto unica espansione del gioco deve ancora debuttare e ci sarà sicuramente tempo prima di scoprire tutto il futuro legato al brand.

Il mondo di Cyberpunk è decisamente ricco di storie e sfumature che potranno rendere un eventuale sequel davvero interessante. D’altronde, già nel gioco base (privo dell’espansione) tante sono le domande rimaste senza risposta. E chissà che un eventuale seguito del gioco non possa magari rispondere proprio a tante questioni rimaste aperte anche dopo i titoli di coda. E chissà, soprattutto, se tornerà la figura di Johnny Silverhand, vero e proprio personaggio centrale delle vicende. Le opzioni in ballo sono davvero tante e non vediamo l’ora di saperne di più.