Nel corso della giornata di ieri, CD Projekt RED ha ufficialmente tolto il velo a Phantom Liberty, la prima espansione di Cyberpunk 2077. Già fin dall’annuncio del gioco, sapevamo che la storyline di V e Johnny Silverhand si sarebbe espansa con nuovi contenuti, ma ora è tutto ufficiale. Prevista per il 2023 e solamente su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (anche via Google Stadia), Phantom Liberty sarà però la prima e unica espansione per il gioco.

La “conferma” è arrivata da CD Projekt RED, che ha risposto a un commento YouTube svelando l’informazione. “Phantom Liberty è la sola espansione programmata di Cyberpunk 2077”, le parole dei community manager dichiarate sul social network di Google. Non sapremo mai se in passato ci sono stati piani per una ulteriore espansione o se il gioco avrebbe dovuto seguire i passi di The Witcher 3: Wild Hunt, che ricevette ben due espansioni che aggiungevano circa 40 ore di gioco alla già gigantesca opera con protagonista Geralt Di Rivia.

Il commento di CD Projekt RED, in aggiunta, lascia anche ben poche speranze per il multiplayer. Inizialmente promesso dal team di sviluppo polacco, ora è molto probabile che il comparto multigiocatore semplicemente non si farà più. Le speranze di vederlo nel corso dei prossimi mesi sono davvero poche e nessun membro della software house ne ha più parlato pubblicamente. Con molta probabilità, dunque, Cyberpunk 2077 resterà un gioco d’azione con elementi RPG single player, anche se ovviamente non è mai detta l’ultima parola. Una scelta necessaria, a fronte dei tanti miglioramenti e dell’ottimizzazione a cui CD Projekt RED ha dovuto lavorare dopo un lancio non propriamente brillante, avvenuto nel 2020.

Come vi abbiamo riportato in apertura della notizia, Phantom Liberty sarà disponibile a partire dal 2023 solo su console di nuova generazione e PC. Al momento una data di uscita precisa non è ancora stata annunciata. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori notizie e informazioni in merito.