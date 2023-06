Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato annunciato in grande stile durante l’Xbox Game Showcase della Summer Game Fest, con un trailer di lancio che ha visto protagonisti V e Solomon Reed, il nuovo personaggio interpretato da Idris Elba. Si tratta dell’unico DLC che arriverà per Cyberpunk 2077 e, in quanto tale, concluderà la storia del gioco.

L’espansione arriverà il prossimo 26 settembre, unicamente su PC e console Xbox Series X|S e PS5. Nelle scorse ore CD Projekt RED ha diffuso anche i requsiti minimi per giocare su PC, più elevati rispetto a quelli del gioco base: gli sviluppatori hanno affermato che le nuove specifiche tengono conto di hardware più moderno e sono pensate per giocare in 1080p o in 4K. Il gioco dovrebbe ancora funzionare anche su PC che rispettano i requisiti minimi del gioco base, ma una volta che il DLC sarà disponibile, CD Projekt RED non fornirà più supporto attivo a chi ha queste configurazioni.

Dando uno sguardo alle specifiche, vediamo che per il Full HD 30 FPS con dettagli bassi servono una GTX 1060, una RX 580 8GB o una Intel Arc A380, abbinate a un processore Core i7-6700 o Ryzen 5 1600 e 12GB di RAM. Niente di eccezionale insomma, anche se alcuni PC particolarmente vecchi potrebbe avere ancora 8GB di RAM e quindi non riuscire a eseguire correttamente il gioco.

Per il Full HD 60 FPS con dettagli alti è necessario avere una RTX 2060 SUPER, una RX 5700 XT o una Arc A770, abbinati stavolta a un Core i7-12700 o un Ryzen 7 7800X e 16GB di RAM; hardware di fascia decisamente più alta di quello appena descritto, segno che il gioco sarà ancor più impegnativo da gestire.

Infine, per il 4K Ultra a 60 FPS serviranno una RTX 3080 o una Radeon RX 7900 XTX, attuale top di gamma di AMD, un processore Core i9-12900 o un Ryzen 9 7900X e 20GB di RAM. Insomma, un vero e proprio PC top di gamma.

L’asticella si alza ancora di più per giocare con ray tracing attivo: RTX 2060, RX 6800 XT o Arc A750 con Core i7-9700 o Ryzen 5 5600 per il Full HD 30 FPS con RT basso, RTX 3080 Ti o Radeon RX 7900 XTX e Core i9-12900 e Ryzen 9 7900X per il Full HD 60 FPS con RT Ultra e RTX 4080, Core i9-12900 o Ryzen 9 7900X e 24GB di RAM per il 4K 60 FPS con RT Overdrive. Da notare che, come indicato da CD Projekt RED, in quest’ultimo caso si presuppone l’uso di DLSS 3 con Frame Generation attivo.

I requisiti sono tutti decisamente impegnativi, fatta eccezione per quelli minimi, ma c’è un dettaglio che salta all’occhio: in tutte le configurazioni è presente un SSD, che deve necessariamente essere NVMe in quelle di fascia più alta, dedicate al 4K. Gli hard disk non sono più supportati, ma non disperate: gli SSD ormai costano davvero poco, ad esempio questo Crucial P3 Plus da 1TB è velocissimo e costa poco più di 50 Euro.