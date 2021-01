Cyberpunk 2077: Sakurai commosso per i rimborsi, “è un gioco da sogno”

Ormai non è più un segreto, Masahiro Sakurai, sviluppatore giapponese che ha lavorato ai brand di Kirby e Super Smash Bros, è un accanito videogiocatore che ama districarsi su più generi e brand videoludici. Ad affermarlo è stato lui stesso e i giocatori, già molto affezionati al game designer, si sono sentiti ancora più vicini ad una delle figure più importanti e riconosciute che lavorano all’interno dell’industria. Proprio di recente, Sakurai ha voluto parlare di un titolo che sta giocando ultimamente: Cyberpunk 2077.

Il game director di Super Smash Bros Ultimate ha espresso i suoi pensieri sulla recente opera di CD Projekt RED all’interno di uno spazio di Famitsu. Sakurai ha espressamente dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito da Cyberpunk 2077, soprattutto dal modo in cui sono stati offerti i rimborsi completi per le versioni console del titolo uscite su PlayStation 4 e la famiglia di Xbox One.

“Cyberpunk 2077 è un gioco da sogno. Continuo a chiedermi quanti sforzi e quanta pianificazione sono stati necessari per un titolo del genere”. Ma quel che ha lasciato veramente di stucco il game director di Super Smash Bros Ultimate è stata la tanto discussa scelta fatta sui rimborsi. “Per quanto riguarda la gestione dei rimborsi, è qualcosa che mi ha commosso profondamente. Questa sincerità non si era mai vista prima d’ora”.

Sakurai, inoltre, ha confermato di star giocando a Cyberpunk 2077 su PlayStation 4, non una versione fortunata, ma che comunque gli sta regalando attimi davvero indimenticabili stando a sentire le sue dichiarazioni sul titolo di CD Projekt RED. Cosa ne pensate dei pareri di Sakurai su uno dei giochi più discussi dell’intera generazione? Vi trovate d’accordo con quanto detto dal director di Super Smash Bros Ultimate? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.