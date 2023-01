In questi giorni siamo tornati a parlare di CD Projekt RED e dell’attuale situazione in relazione al lancio di Cyberpunk 2077. Andando oltre gli obblighi finanziari verso cui sta andando incontro, sembra proprio che la community degli appassionati si sia comunque legata a questo videogioco, anche a discapito delle problematiche dimostrate in precedenza, e delle dinamiche riscontrate in fase di acquisto, nel periodo di uscita. Da questo interesse continuativo ne è recentemente derivata una nuova mod che consente ai giocatori di diventare delle vere e proprie guide turistiche all’interno del mondo di gioco. Siete pronti a mettere in discussione tutto quello che avete appreso sul posto?

Pubblicata su Nexus Mods, questa nuova “modifica” di Cyberpunk 2077 ne rielabora ulteriormente l’approccio e l’interazione offrendo ai giocatori che la installano la possibilità di muoversi lungo le strade cittadine cercando di catturare l’interesse del prossimo attraverso l’ambientazione che ci circonda e il percorso selezionato.

In poche parole, come spiegato nella descrizione della mod stessa, avrete la possibilità di selezionare una sorta di “compagno di viaggio”, un NPC, e il vostro compito sarà quello di stargli dietro seguendo un tragitto specifico. Dovrete, inoltre, assicurarvi che non si perda mantenendo alto il loro interesse. Il premio sarà una foto ricordo insieme.

Se siete curiosi, è stato postato sul web un video esplicativo di quest’esperienza con Cyberpunk 2077, in cui è possibile dare un’occhiata a un tentativo, e alle dinamiche che possono subentrare una volta che si comincia a svolgere la professione della guida in giro per la città. Ovviamente non si tratta affatto dell’unica mod creata per il videogioco, unendosi direttamente alle tante sperimentazioni attuate fino a ora dalla community.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.