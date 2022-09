Era ovviamente prevedibile, soprattutto visti i risultati ottenuti nell’ultima settimana, ma ora è ufficiale: Cyberpunk 2077 è tornato nuovamente a essere uno dei giochi più venduti di sempre su Steam. Chiaramente, almeno per ora, siamo ancora lontani dal lancio di dicembre 2020, ma è incredibile come il gioco di casa CD Projekt RED sia riuscito in qualche modo a raggiungere la terza posizione della classifica dei titoli più venduti su Steam.

La spinta alle vendite di Cyberpunk 2077 arriva direttamente dall’anime Edgerunners. La produzione giapponese, che ha lo stesso titolo dell’ultimo aggiornamento del gioco, è stata lanciata la scorsa settimana su Netflix e ha spinto diversi utenti a riscoprire il gioco. In questo caso, però, visto che stiamo parlando di vendite, la curiosità è stata così forte da spingere diverse persone ad acquistare l’avventura di V e provare in prima persona l’utopia creata da CD Projekt RED, che affonda le sue origini nel gioco di ruolo cartaceo prodotto da Mike Pondsmith.

Non solo Steam: Cyberpunk 2077 vende bene anche su GOG. Sul client di CD Projekt è però difficile poter dare un giudizio e capire quanto abbia venduto: a differenza di Valve, GOG non redige una classifica basata sulle posizioni. Quello che conta però è che il gioco sia nuovamente nella lista dei più venduti, un chiaro segnale di come anche da altre parti il titolo sia stato ben accolto e spinto proprio da quella produzione presente su Netflix, da tanti giudicata come un vero e proprio tributo all’opera di Pondsmith e che racconta in maniera ancora più dettagliata la vita a Night City rispetto all’avventura di V.

Oltre all’anime, a spingere il gioco tra i più venduti in assoluto ci hanno pensato anche alcune promozioni, come per esempio una serie di scontistiche presenti su tutte le piattaforme, a eccezione di Google Stadia. Una combinazione di fattori che ha sicuramente aiutato CD Projekt RED e che permetterà loro di lavorare forse con più tranquillità sulla prima (e unica, almeno per ora) espansione del gioco, in arrivo nel 2023 su console current gen come PS5 e Xbox Series S|X, oltre che su PC e Google Stadia.