Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato di come i numeri di Cyberpunk 2077 siano tornati a essere interessanti. Grazie alla nuova serie anime su Netflix e all’aggiornamento Edgerunners, infatti, il titolo di CD Projekt RED è tornato in vetta alle classifiche di giocatori simultanei su Steam. Lo show animato, in particolare, sta ricevendo molti apprezzamenti sia dai fan che dalla critica, e certamente ha svolto un ruolo fondamentale nell’aumento dei giocatori. Questi numeri, inoltre, stanno continuando a crescere e hanno fatto segnare un nuovo record per il gioco.

Durante l’ultima settimana, infatti, Cyberpunk 2077 ha avuto un milione di giocatori giornalieri. Ovviamente, non si tratta di utenti simultanei come nella prima statistica riportata, ma di un numero complessivo di utenti che hanno avviato il gioco durante ogni singolo giorno di questa settimana. I numeri sono piuttosto alti e fanno tornare a parlare del titolo di CD Projekt RED dopo un lancio turbolento e una serie praticamente infinita di patch.

Sembra infatti che tutti questi sforzi abbiano premiato la pazienza dello sviluppatore polacco che, in un tweet sul proprio account ufficiale, ringrazia pubblicamente i giocatori. Come si può leggere nel post, CD Projekt RED ringrazia il milione di giocatori, vecchi e nuovi, che ogni giorno di questa settimana ha visitato Night City. Il numero di giocatori costantemente in crescita è sicuramente un’ottima notizia per Cyberpunk 2077 che, con queste cifre, ha fatto segnare il record di giocatori dal lancio del gioco. Soltanto al day one e prima della tempesta di problemi, infatti, il titolo ha avuto un numero di utenti attivi superiore.

Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

We wanted to use this opportunity to thank you for being with us and playing the game. Thanks, Chooms! pic.twitter.com/zqggblztF8

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 21, 2022