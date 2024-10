Questa mod di Cyberpunk 2077 lo rende talmente realistico da far paura

La mod DreamPunk 2.1 ha trasformato Cyberpunk 2077 in un'esperienza quasi fotorealistica, portando la grafica del gioco a livelli incredibili. Un recente video mostra il titolo in esecuzione a una risoluzione 8K con path tracing, rendendo Night City sorprendentemente realistica grazie a miglioramenti nell'illuminazione, nei colori e nei dettagli complessivi.

Creata da NextGen Dreams, la mod DreamPunk 2.1 spinge i limiti della grafica di Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon) a livelli visivi mai visti prima. Migliora significativamente l'illuminazione indiretta, la diffusione della luce e il bilanciamento dei colori, rendendo l'ambiente di gioco estremamente realistico. Gli effetti sono particolarmente evidenti nei dettagli di veicoli, edifici e vegetazione, con alcune scene che ricordano sequenze di film ad alto budget.

La qualità fotorealistica è ulteriormente accentuata dagli effetti meteorologici, come i cieli nuvolosi che creano ombre morbide e naturali. La mod gestisce in modo eccellente anche l'illuminazione notturna e con cielo sereno, dimostrando la sua versatilità in diverse condizioni di luce.

DreamPunk 2.1 mantiene il gioco all'avanguardia dal punto di vista grafico.

Per sfruttare appieno DreamPunk 2.1 è necessario un hardware decisamente prestante: il video mostra il gioco in esecuzione a 60 fps in 8K su una scheda grafica RTX 4090, grazie alla tecnologia Frame Generation (il che è già un miracolo). I giocatori che non possono accedere a questa mod possono comunque migliorare la loro esperienza con alternative gratuite come l'HD Reworked Project, anche se non raggiungono lo stesso livello di realismo.