Cyberpunk 2077: trapelano i primi gameplay, l’utenza è scettica

Manca pochissimo all’uscita di Cyberpunk 2077, l’imminente videogioco di ruolo action-adventure sviluppato da CD Projekt RED, ma un utente su Reddit, Malsyon, ha diffuso anticipatamente alcuni gameplay del gioco. Questi ultimi sono stati registrati su Xbox One S, tramite Xbox DVR e danno prova delle performance del gioco, aspetto importantissimo che tutti i fan stanno aspettando da tempo. Tutti questi anni di lavoro e i continui rinvii conferiranno al grande pubblico i risultati sperati?

L’utente Malsyon ha condiviso diverse clip, partendo dal tutorial iniziale di Cyberpunk 2077, in cui si imparano le meccaniche di base del gioco, proseguendo con alcune fasi action e di shooting, senza dimenticare i momenti di esplorazione di Night City alla guida, con tanto di visuale interna al veicolo. A convincere poco, però, sono i numerosi incidenti e le collisioni effettuate in auto, senza che quest’ultima riceva dei danni concreti e significativi. Oltretutto, le performance sulla console di ottava generazione non sembra essere molto entusiasmante.

Malsyon ha descritto bene ogni filmato di Cyberpunk 2077 condiviso, informando l’utenza di aver giocato con la modalità Difficile e di aver già individuato dei potenziali bug nel gioco – senza perder di vista le numerose sbavature del titolo emerse in queste clip, tra cali di frame ed effetti pop-up. Alcuni filmati contengono degli spoiler, dunque vi invitiamo a fare molta attenzione se deciderete di consultarli. Un paio di filmati erano stati pubblicati anche su YouTube ma, per ovvi motivi, non sono più disponibili a causa di un reclamo per violazione del copyright da parte di CD Projekt RED.

Sicuramente, queste clip di gioco sono state molto utili a tutti coloro che erano desiderosi di saperne di più prima di acquistare Cyberpunk 2077, titolo che ha fatto parlare moltissimo di sé e ha dato spazio a diverse perplessità. Gli utenti che hanno preso visione di questi contenuti non si sono rivelati molto entusiasti. Indubbiamente, al day one sarà sicuramente disponibile una patch di perfezionamento, ma il titolo riuscirà a conquistare realmente il pubblico? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti