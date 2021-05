Cyberpunk 2077 x John Wick: una mod trasforma Johnny nell’ex assassino

Sono passati ormai diversi mesi dall’uscita di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi dello scorso anno. L’opera targata CD Projekt RED è entrata però in un vortice mediatico per via degli enormi problemi al D1 e nel corso della sua vita, con centinaia di errori tecnici annessi che hanno fatto infuriare critica ed appassionati. L’azienda polacca si sta comunque rimboccando le maniche con aggiornamenti costanti, con l’obiettivo di sistemare il tutto entro la fine di quest’anno con l’arrivo anche dell’upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.

Nonostante tutti questi mesi alcuni utenti hanno già iniziato a metterci le mani sopra proponendo mod di ogni tipo. L’ultima di queste si chiama “Suit Up” e trasformerebbe il nostro amatissimo Johnny Silverhand nel temibile ex assassino John Wick. Onestamente ci aspettavamo una mod di questo tipo, del resto Keanu Reeves ha interpretato tutti e due i personaggi. La modifica non è così sostanziale, in quanto permette solo di far indossare lo stesso identico smoking dell’uomo nero. Ovviamente se volete viaggiare per le strade di Night City assieme a lui, vi lasciamo qui di seguito l’indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata.

Insomma, in attesa degli aggiornamenti pensati per migliorare l’esperienza di Cyberpunk 2077, avete tempo per divertirvi a creare delle “storie alternative” a tema John Wick. Il film, per chi non lo sapesse, ha incassato 43 milioni di dollari solo negli USA ed oltre 45 nel resto del mondo con un budget iniziale di soli 20 milioni. Questo lo ha portato a diventare un vero e proprio franchise di successo riportando alla ribalta Keanu Reeves, sparito leggermente dai radar ai tempi.

Speriamo vivamente che Cyberpunk 2077 possa fare più o meno la stessa fine, vale a dire sistemato in tempo ed essere ricordato per quello che è, vale a dire un grandissimo ed immenso gioco con una trama a dir poco favolosa. In attesa di quel momento vi invitiamo, come di consueto a seguire le nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli in merito.