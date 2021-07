Dark Souls 3: fate attenzione, un bug rischia di punirvi eccessivamente

Un giocatore di Dark Souls 3 ha condiviso una sua buffa ma punitiva esperienza di gioco su Reddit: nel tentativo di tagliare la corda di un ponte, il gioco ha spinto via il suo personaggio verso il burrone sottostante a causa di un buffo bug.

La saga di Dark Souls è molto famosa per la difficoltà di gioco, tant’è che ha dato vita a un genere videoludico molto punitivo definito “souls-like“. Il terzo e ultimo capitolo della saga di FromSoftware approfondise la lore del gioco oltre a perfezionare il suo gameplay, aprendosi a più libertà di esplorazione e di personalizzazione, ma senza cambiare la sua natura fortemente punitiva.

Un utente di Reddit di nome bL00dGolem recentemente ha condiviso una clip di gioco in cui, cercando di fuggire correndo su un ponte di legno sospeso su un burrone ad Ariandel, prova a tagliare la corda che sostiene la struttura. Normalmente dovrebbe essere possibile recidere le corde per buttare giù il ponte, facendolo diventare una scala per accedere a una nuova area del mondo di gioco, ma stavolta si è messo di mezzo un bug. Potete guardare la clip su Reddit dal link in basso.

Appena l’arma del personaggio ha colpito la corda, l’avatar è stato scaraventato via verso il precipizio, facendo guadagnare un buffo game over al giocatore. Per fortuna bL00dGolem non solo l’ha presa bene condividendo la clip su internet, ma ha anche sostenuto che fosse una giusta punizione al suo tentativo di cercare una soluzione creativa alla fuga da una battaglia. Semplicemente, dalla morte in giochi come Dark Souls 3 non si può scappare.

Mentre i giocatori continuano a scoprire nuove scorciatoie nei giochi di Dark Souls, FromSoftware è al lavoro con Elden Ring, un nuovo souls-like la cui trama è stata scritta in collaborazione col celebre autore fantasy George R. Martin. Il videogioco sarà pubblicato da Bandai Namco il 21 gennaio 2022.