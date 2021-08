Dark Souls: borgo dei non morti in Unreal Engine 4 vi farà brillare gli occhi

Dark Souls è stato un vero e proprio terremoto per tutta l’industria videoludica. Parliamo di un titolo che ha permesso a From Software di entrare di diritto nell’olimpo delle software house più amate in tempi moderni, oltre ad aver creato un vero e proprio filone di giochi definiti Souls-like. Proprio per questo Dark Souls è un titolo ancora parecchio giocato e molto amato dagli appassionati, i quali dimostrano l’apprezzamento in vari modi.

Per celebrare uno dei giochi più importanti delle ultime generazioni videoludiche, lo youtuber EsinReborn ha ricreato la nota area del borgo dei non morti di Dark Souls in Unreal Engine 4. Dal video pubblicato in rete, vediamo come il famoso borgo risplenda di una nuova luce in questa nuova versione fan-made. Oltre alla classica architettura, anche lo stile è stato rispettato, dandoci una mappa fedele al massimo all’aspetto originale del titolo From Software.

Questa mappa fan-made non è solo bellissima ma lo youtuber ha aggiunto anche tutta una serie di effetti fisici, il che significa che il giocatore può distruggere piccoli oggetti, esattamente come accade proprio nel Dark Souls originale. Inoltre, EsinReborn ha implementato alcune icone dell’interfaccia utente di base, un sistema di inventario e un modello 3D molto basilare che permette ai giocatori di potersi muovere e combattere nell’ambientazione riprodotta in Unreal Engine 4.

Il video con protagonista questa creazione fan-made ci mostra ampiamente come tutto il borgo dei non morti del primo Dark Souls sia stato ricreato da questo appassionato. Un lavoro davvero affascinante e ben riuscito, che ci mostra quanto il titolo From Software si mostrerebbe bello da vedere anche utilizzando il motore Unreal Engine 4.