Era gennaio 2022 quando FromSoftware mise offline i server di Dark Souls. L’intera trilogia, almeno su PC, soffriva infatti di un grave exploit e per questo motivo il team di sviluppo preferì staccare i server per evitare problemi e danni agli utenti. A distanza di diversi mesi e dopo aver archiviato il lancio di Elden Ring, ora ci siamo. Come comunicato dal team guidato da Hidetaka Miyazaki, infatti, i server stanno per tornare online a disposizione degli utenti.

A svelare la condizione dei servizi online della trilogia di Dark Souls ci ha pensato la stessa FromSoftware, con una mail spedita ai colleghi di PC Gamer. Nella missiva digitale, il team di sviluppo nipponico ha svelato che al momento quasi tutti i problemi sono stati risolti e che l’exploit sta per essere curato. A quel punto i server torneranno online a soprattutto a disposizione dei giocatori, ma al momento la data in cui si potrà tornare a giocare connessi ai server ancora non c’è.

“Siamo impegnati nel riportare online i server della trilogia di Dark Sols per PC”, le prime parole dichiarate dal team di sviluppo nella mail. Non sarà però un processo immediato, ma graduale. Questo significa che FromSoftware proseguirà ad attivare manualmente i server per ogni singolo gioco. Si comincerà dal terzo capitolo della serie e successivamente quelli del primo e secondo capitolo. Una roadmap chiara e precisa, con tanto di date ancora non c’è ma sicuramente qualcosa verrà annunciato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. “Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena saremo pronti a riattivare i server”, conclude la mail di FromSoftware, che ringrazia i giocatori per la pazienza avuta fino a ora.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di FromSoftware e Bandai Namco Entertainment. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.