Sebbene Elden Ring si sia ormai consolidato come l’esperienza più completa di From Software, tantissimi appassionati sono ancora molto affezionati e attratti dal primo Dark Souls. D’altronde parliamo di un videogioco che, da solo, è stato capace di creare un nuovo filone videoludico: quello dei soulslike. Ora, a distanza di anni, c’è un appassionato che ha deciso di farci rivivere il grande classico grazie alla realtà virtuale.

L’autore di questa mod è lo youtuber conosciuto in rete come ‘Beardo Benjo’, il quale già qualche tempo fa aveva realizzato una medesima mod VR per il più recente Elden Ring. Ma si sa, è importante preservare al meglio il passato per apprezzare il futuro nella sua totalità. Per questo lo youtuber ha voluto riaffrontare il primo storico Dark Souls da una prospettiva completamente inedita.

Come possiamo vedere nel video gameplay pubblicato in rete, questo appassionato ha saputo trovare un modo interessante per tornare a Lordran. A cambiare drasticamente, ovviamente, è la prospettiva di gioco, la quale passa dalla terza alla prima persona. Questo cambiamento permette di entrare ancora di più nel vivo dell’azione e di godere maggiormente sulla nostra pelle la meravigliosa ambientazione creata da From Software.

A non cambiare è invece il combat system, ma grazie alla prima persona il tutto prende un retrogusto decisamente più fresco. Al momento la mod VR di Dark Souls non ha una data d’uscita, ma potete tenere d’occhio la pagina Patreon di questo creatore di contenuti per non perdervi gli aggiornamenti più importanti.