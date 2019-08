Darksiders 2 Deathinitive Edition ecco la data di uscita su Nintendo Switch

THQ Nordic e Gunfire Games, hanno annunciato l'arrivo di Darksiders 2 Deathinitive Edition sui dispositivi Switch con un trailer.

THQ Nordic e Gunfire Games, hanno annunciato che l’arrivo di Darksiders 2 Deathinitive Edition sui dispositivi Switch è fissata per il 26 settembre di quest’anno. Il gioco sarà disponibile sia fisicamente che digitalmente al prezzo di 29,99 euro.

La data di uscita della remaster del secondo episodio della serie creata da Vigil Games, che racchiude in un’unica soluzione il gioco base ed i DLC, è stata annunciata oggi tramite un trailer rilasciato sui canali ufficiali.

In questo capolavoro THQ Nordic, la guerra tra Cielo e Inferno sta minacciando la Terra. Risvegliato dalla fine dei giorni, Morte, il secondo Cavaliere dell’Apocalisse, sta intraprendendo una ricerca per salvare la Terra e riscattare il nome di suo fratello. Darksiders 2 Deathinitive Edition, è comprensivo di tutti i contenuti scaricabili, che offrono in totale 30 ore di puro divertimento. Bilanciamento del gioco e distribuzione del bottino rielaborato ed ottimizzato.

Migliorato il Graphic Render Engine per una qualità visiva superiore, soprattutto in termini di luci e ombre. Sono state inoltre migliorate e rielaborate la grafica dei livelli, dei personaggi e dell’ambiente.

Gioca con Morte : diventa il più temuto dei leggendari Quattro Cavalieri, in grado di distruggere interi mondi e forze armate oltre il Cielo e l’Inferno.

: diventa il più temuto dei leggendari Quattro Cavalieri, in grado di distruggere interi mondi e forze armate oltre il Cielo e l’Inferno. Universo epico : a differenza di tutto ciò che il giocatore ha visto prima, confezionato nello stile unico di Joe Mad.

: a differenza di tutto ciò che il giocatore ha visto prima, confezionato nello stile unico di Joe Mad. Scelta del giocatore e personalizzazione : personalizza la tua esperienza con vari set di armature, armi e alberi delle abilità che permettono al giocatore di creare il proprio Morte.

: personalizza la tua esperienza con vari set di armature, armi e alberi delle abilità che permettono al giocatore di creare il proprio Morte. Innumerevoli possibilità: esplora un vasto mondo aperto, completa decine di missioni secondarie e personalizza Morte con un sistema di livellamento completo, alberi delle abilità e infinite combinazioni di equipaggiamento.