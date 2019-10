Darksiders Genesis: data di uscita svelata, prima su PC e Google Stadia

Darksiders Genesis sarà disponibile su PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma in tante date diverse!

Dopo tre capitoli numerati, Darksiders sta per tornare con un nuovo capitolo che, per l’occasione, cambia genere trasformandosi in un dungeon crawler con visuale isometrica. La domanda che tutti si pongono da tempo, però, è: quando potremo finalmente giocarci? Gli sviluppatori hanno infatti atteso a lungo prima di darci una conferma definitiva, ma ora grazie a un trailer condiviso da IGN USA lo sappiamo: Darksiders Genesis sarà disponibile in 5 dicembre 2019 su PC (via Steam) e su Google Stadia.

Se invece siete alla ricerca della versione console, dovrete attendere un po’ più di tempo, in quanto sarà disponibile a partire dal 14 febbraio 2020 su PlayStation 4 e Xbox One. Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, invece, ancora non vi è una data ufficiale. Una divisione delle date di uscita così netta non è la norma, ma probabilmente il team necessità di un po’ di tempo per ottimizzare le versioni console di Darksider Genesis.

Come possiamo leggere nella descrizione ufficiale del gioco: “Ancora sconvolti dagli eventi nell’Eden, Guerra e Conflitto hanno ricevuto un nuovo incarico: Lucifero, l’enigmatico e infido re dei demoni, sta complottando di sconvolgere l’Equilibrio concedendo potere ad alcuni Arcidemoni dell’Inferno. Guerra e Conflitto devono dare la caccia a questi Arcidemoni, raccogliere informazioni e sopravvivere a un’intricata cospirazione demoniaca che minaccia di perturbare per sempre l’Equilibrio e distruggere tutto il creato.”

“Darksiders Genesis è un gioco di azione/avventura in cui, con pistole spianate e spade roteanti, ci si fa largo tra orde di demoni, angeli e creature di ogni tipo in un viaggio andata e ritorno per l’Inferno. Genesis offre ai giocatori un primo sguardo sul mondo di Darksiders prima degli eventi del gioco originale, introducendo inoltre il Cavaliere Conflitto.”

Diteci, cosa ne pensate di Darksiders Genesis? Dopo le avventure di Furia nel terzo capitolo siete desiderosi di scoprire un altro lato della trama di Darksiders?