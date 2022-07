Dopo Elden Ring, probabilmente FromSoftware pubblicherà un nuovo Armored Core. Già nel passato ci sono stati alcuni leak, giudicati fin troppo realistici e che anticiperebbero il prossimo, grande gioco di Hidetaka Miyazaki e soci. Eppure, a oggi, non c’è nessuna conferma. Il team di sviluppo è fin troppo silente in merito ed è ovviamente la cosa giusta da fare: tra Elden Ring e il ripristino delle versione PC dei Dark Souls, la software house nipponica ha sicuramente tantissimo da fare. Nel corso delle ultime ore, però, secondo alcune teorie il nuovo gioco della serie con i Mecha sarebbe stato leakato da Google.

Generiche

Qualcuno si è accorto, infatti, che cercando il sito ufficiale di FromSoftware sul motore di ricerca di Mountain View, l’intestazione dell’indirizzo non era più FromSoftware, ma Armored Core, come è possibile vedere a questo indirizzo. Davvero Big G e il team di sviluppo hanno commesso un errore così ingenuo? Assolutamente no. Si tratta sempre di un errore, ma che ha poco a che fare con i nuovi progetti in casa FromSoftware.

Come riportato da PCGamesN, infatti, l’ipotesi più plausibile è che il sito abbia smarrito il meta tag per farsi riconoscere come il sito ufficiale di FromSoftware. A questo punto, il motore di ricerca ha semplicemente attinto a uno dei tanti giochi prodotti da Hidetaka Miyazaki e soci. Il primo della lista in ordine alfabetico? Appunto Armored Core. Ecco spiegato il motivo dietro questo banale (ma piuttosto prevedibile) errore.

Un nuovo Armored Core, prima o poi, arriverà quasi sicuramente. Al di là dei leak degli ultimi mesi, è molto probabile che il team di sviluppo sia effettivamente al lavoro su un nuovo gioco della serie. Come al solito, però, in questi casi è sempre bene attendere eventuali annunci ufficiali. Niente false speranze, dunque: il rischio di rimanere delusi è sempre dietro l’angolo.