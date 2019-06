Daymare 1998: ecco un lungo video gameplay del survival horror italiano

Daymare 1998, il survival horror italiano ispirato a Resident Evil 2, si mostra in un nuovo video di gameplay di ben un'ora: ecco a voi i dettagli.

L’Italia è sempre più attiva nel mondo dello sviluppo di videogiochi: uno dei grandi nomi del settore è Invader Studios che si appresta a rendere disponibile Daymare 1998. Nel caso non lo sappiate, parliamo di un survival horror nato con l’esplicito intento di rendere omaggio a Resident Evil 2 e, in generale, all’era dei survival horror degli anni novanta.

Ora, gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo filmato della durata di un’ora nel quale possiamo ammirare molte scene di gioco. All’interno del video sono incluse sia fasi di puro gameplay che sezioni narrative, mostrate tramite varie scene d’intermezzo: nel caso nel quale non vogliate spoiler, vi consigliamo di non guardare il filmato.

Questo filmato mette in mostra l’ambientazione oscura e orrifica che tutti ci aspettiamo dal genere. Non manca la raccolta di oggetti e documenti, che permettono di capire cosa sta accadendo attorno a noi e, ovviamente, il gioco non lesina sugli scontri a fuoco, che devono essere gestiti con precisione per evitare di sprecare proiettili.

Daymare 1998 è attualmente pianificato per un generico “estate 2019” su PC (Steam). Sono in sviluppo anche le versioni PlayStation 4 e Xbox One, ma per ora non si sa con precisione quando saranno disponibili. Vi ricordiamo inoltre che alla realizzazione di Daymare 1998 ha collaborato anche Paul Haddad, ovvero la voce di Leon nell’originale Resident Evil 2. Diteci, cosa ne pensate di questa proposta tutta italiana? Vi piace?