DayZ, gli sviluppatori Dean Hall e Brain Hicks lavoreranno ad un nuovo survival

Dopo aver lavorato per anni ed anni allo sviluppo di DayZ e dopo che questo è giunto ad una forma più o meno completa, gli sviluppatori del titolo hanno dichiarato che lavoreranno alla progettazione di un nuovo survival simile alla loro opera precedente, e di dimensioni altrettanto enormi.

Facendo un piccolo throwback alla storia di DayZ, si tratta di un survival horror “simulativo” in prima e terza persona, sviluppato in origine come una mod per Arma 2 ed in seguito, dato il grande successo riscontrato, trasformato in una versione standalone. Il gioco è stato pubblicato per la prima volta su Steam in versione early access nel dicembre del 2013, e solo dopo 5 lunghi anni di sviluppo travagliato è stato pubblicato in versione completa il 16 dicembre 2018. Da quel momento, il titolo ha continuato ad essere apprezzato parecchio, a tal punto da spingere gli sviluppatori ad adattare DayZ per console, rilasciandolo anche per PS4 e Xbox One.

Super excited to announce today is the FIRST DAY that I am back working with the amazing @Hicks_206. He has joined @rocketwerkz as our Executive Producer on our massive (unannounced) survival game. We are about to start a play test! Incredible to be back working with you again! — Dean Hall (@rocket2guns) April 6, 2020

Dean Hall e Brian Hicks, le menti che hanno lavorato in origine alla mod, si ritroveranno quindi a lavorare ancora una volta fianco a fianco sul loro nuovo gioco survival di cui, tuttavia, non sono emerse ancora notizie: stando a quanto dichiarato da Hall, si tratta di un progetto mastodontico, forse anche più di DayZ. Lo stesso Dean Hall è considerabile come il padre del titolo, dato che fu lui a progettare la mod di Arma 2 per poi entrare a far parte di Bohemia Interactive (che da pochi mesi si è divisa entrando a far parte di una nuova compagnia), la software house che ha prodotto il franchise di Arma, ed uscirne in seguito fondando un proprio studio di sviluppo chiamato Rocketwerkz, di cui è entrato a far parte anche Hicks, ora in veste di executive producer per il nuovo gioco.

Lo studio, inoltre, è alla ricerca di nuovo personale da implementare nel proprio organico per lavorare a quello che secondo loro sarà un nuovo titolo tripla A. Non resta dunque che aspettare novità e vedere cosa ci riserverà Rocketwerkz per il futuro, sperando solo che questo nuovo gioco non soffra le stesse vicissitudini del suo predecessore.