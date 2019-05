Dead Cells: trailer DLC gratuito e versione mobile in arrivo

Dead Cells è riuscito a ottenere un enorme successo. Gli sviluppatori hanno rilasciato il DLC gratuito per PS4 e Switch; versione mobile in arrivo?

Alcuni mesi fa gli sviluppatori di Dead Cells, avevano mostrato le prime immagini del DLC gratuito e annunciato che il loro titolo rogue-like a scorrimento laterale 2D aveva ottenuto un successo enorme da riuscire a vendere 1 milione di copie. Questo numero a oggi è raddoppiato, arrivando a superare così la soglia dei 2 milioni di copie vendute. Un ottimo traguardo per un titolo indie.

Il relativo annuncio è stato dato in occasione dell’uscita del nuovo DLC Rise of the Giant per PlayStation 4 e Nintendo Switch, ovvero nella giornata di ieri 23 maggio. I possessori di Xbox One invece, dovranno attendere ancora un po’ di tempo prima di poter giocare al DLC gratuito, a causa di alcuni problemi riscontrati durante il processo di certificazione che dovrebbe risolversi il più presto possibile. Per festeggiare l’obiettivo raggiunto e l’uscita del nuovo contenuto per PS4 e Switch, lo studio di sviluppo Motion Twin ha pubblicato un nuovo e simpatico trailer animato.

Rise of the Giant aggiunge al mondo di gioco di Dead Cells alcuni contenuti esclusivi, come 10 nuove tipologie di nemici, 3 nuove abilità, 10 tipi di armi e un nuovo livello segreto per i giocatori più esperti del titolo. La software house ha anche annunciato che il loro gioco indie riceverà ben presto una versione mobile, inizialmente per dispositivi iOS e successivamente per Android. I comandi saranno progettati appositamente per i dispositivi mobile e tablet, con un supporto ai comandi touch.

“Dead Cells ti cala nei panni di un esperimento alchemico finito male, mentre cerchi di capire cosa sta succedendo su un’isola in continua espansione, che muta incessantemente e apparentemente maledetta. Dead Cells è un action platform che richiede di padroneggiare il frenetico combattimento 2D con una vasta gamma di armi e abilità contro spietati servitori e boss: Uccidere. Morire. Imparare. Ripetere.”

Vi ricordiamo che Rise of the Giant è disponibile già dallo scorso 28 marzo per PC.

Cosa ne pensate di una versione mobile del gioco?