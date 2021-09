Dead Space, ecco quando avremo nuove informazioni sul remake

Nonostante il remake di Dead Space sia stato tra gli annunci più apprezzati di questo E3 2021, e dell’intero anno in generale, Electronic Arts ed EA Motive hanno dato una brutta notizia a coloro che non vedono l’ora di scoprire maggiori informazioni sul titolo. Di fatti, dopo il recente video gameplay di una vecchia build, lo sviluppatore ha spiegato in un aggiornamento su Reddit che tornerà a mostrare il gioco durante l’anno prossimo, per evidenziare i cambiamenti apportati in base al feedback degli utenti.

Su Reddit EA Motive ha affermato che “ora lavoreremo a testa bassa sul gioco, prendendoci un po’ di tempo per rivedere tutti i pensieri, le teorie e i suggerimenti che tutti voi avete condiviso con noi. Non vediamo l’ora di mostrarvi come avete contribuito a dare forma al gioco l’anno prossimo, quando saremo in nuove fasi di sviluppo”. Sebbene la notizia potrà scontentare alcuni appassionati, la software house ha anche condiviso una breve clip che mostra lo stato dei lavori.

Come possiamo vedere, infatti, un membro del team si sta occupando di rendere più usurate le pareti dell’Ishimura, dimostrando che stanno ascoltando il feedback dei giocatori: in una recente livestream, infatti, un utente aveva fatto notare come la stazione spaziale sembrasse “troppo pulita”, e adesso EA Motive sta lavorando per risolvere questo dettaglio. Su Reddit spiegano che “per noi è importante darvi una prima occhiata a ciò su cui abbiamo lavorato in modo così voi possiate dirci cosa ne pensate. Continueremo ad ascoltare il vostro feedback e quali sono le vostre aspettative per il remake di Dead Space”.

Per il momento, sappiamo molto bene che il remake di Dead Space richiederà ancora degli anni prima di poter essere lanciato sul mercato, ed EA Motive ha spiegato proprio questo: “tutto quello che abbiamo mostrato è un work-in-progress, il ché significa che lavoreremo su cose come la tuta di Isaac, l’estetica e l’atmosfera dell’Ishimura”. L’obiettivo, di fatti, è proprio quello di restare “fedeli alla fonte” cercando allo stesso tempo di “migliorare tanti diversi elementi”. Ricordiamo che il remake di Dead Space sarà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.