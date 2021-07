Dead Space, il creatore originale parla del remake

L’annuncio del remake di Dead Space è stato accolto positivamente non solo dal pubblico, ma anche da parte dello staff che ha collaborato a lavorare sul gioco originale. Non solo: come avete potuto intuire dal ttiolo della notizia, anche Glen A Schofield, co-creatore della serie sviluppata da Visceral Games ha voluto esprimere qualche parola su questo annuncio, arrivato un po’ a sorpresa nonostante nei mesi precedenti a EA Play 2021 qualche insider aveva già data per certa la presenza del titolo alla kermesse virtuale del publisher e sviluppatore di Redwood.

Come da tradizione, Schofield ha affidato il suo pensiero ad un tweet diffuso tramite il social network Twitter. Nel cinguettio, lanciato poche ore dopo il reveal del remake/reboot di Dead Space, lo sviluppatore (che è attualmente al lavoro su The Callisto Protocol) si è lanciato in un elogio a EA Motive. “Dirigere il gioco originale è stato uno dei momenti più alti della mia carriera. Sono emozionato di sapere cosa c’è in serbo in Motive Studio”, le parole dichiarate da Schofield. Un segno che questo annuncio è stato sicuramente sì apprezzato dal pubblico, ma anche dall’industria.

Oltre a Glen Schofield, anche Steve Papoutsis, game director dell’intera serie di Dead Space ha espresso commenti molto positivi. “Complimenti a tutto il team di EA Motive per questo annuncio. Spero che vi divertiate a lavorarci su come è successo a me e non vedo l’ora di giocarlo al lancio”. Sembra dunque che per quasi tutte le figure chiave coinvolte nello sviluppo della saga sci fi a tinte horror di casa Electronic Arts ci sia tanta, tantissima eccitazione nel voler esplorare questa nuova versione del gioco.

In attesa di scoprirne di più, visto che l’annuncio è stato decisamente striminzito, vi ricordiamo che il nuovo Dead Space non ha ancora una finestra di lancio. Fortunatamente EA Motive ed Electronic Arts hanno già precisato che il titolo sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, dunque possiamo immaginare che per il lancio sarà necessario attendere almeno fino alla fine del prossimo anno.