Una delle novità più interessanti di Dead Space Remake consiste proprio nel possedere un finale segreto. A differenza di quanto visto nel videogame del 2008, stavolta potremo assistere una conclusione alternativa dell’avventura del nostro Isaac Clarke; tuttavia, dovrete soddisfare due condizioni per poterlo sbloccare: la prima è di aver completato almeno una volta il gioco, avviando la Nuova Partita +; la seconda, invece, consiste nel raccogliere i 12 Frammenti del Marchio in Dead Space Remake. Si tratta di un particolare tipo di oggetto collezionabile che, inutile dirlo, comparirà nella Ishimura solo nel corso del New Game +.

Questi 12 frammenti del marchio saranno sparsi in vari punti della Ishimura e, più precisamente, ne troverete circa uno per ogni capitolo, con l’eccezione del capitolo 5 e 10 (in cui ce ne saranno ben due) e del capitolo 9 e 12 (in cui non ce ne sarà nessuno). Non appena li avrete trovati tutti, non dovrete fare altro che recarvi presso l’ufficio del Capitano Mathius, al cui interno troverete dei piedistalli; a questo punto, non dovrete fare altro che collocare ciascun frammento sul suo piedistallo, completare la main quest e godervi il finale segreto di Dead Space Remake.

Inutile dire che al finale segreto sarà collegato anche un trofeo del gioco (se siete alla caccia del platino, consultate la nostra Guida ai Trofei di Dead Space Remake).

Dead Space Remake: dove trovare tutti i 12 Frammenti del Marchio

FRAMMENTO #1

Capitolo 1: nel mentre in cui sarete intenti a trovare la scheda dati, recatevi presso l’ufficio dell’area di manutenzione: al suo interno, troverete uno scaffale con un oggetto luminoso collocato su di esso. Sferrate un colpo allo scaffale, così da far cadere l’oggetto e poterlo raccogliere;

FRAMMENTO #2

Capitolo 2: dopo aver eliminato la quarantena nel Laboratorio principale, entrate nell’ufficio del Dr. T. Kyne ed usate la telecinesi per spostare la scaffalatura che troverete su uno dei lati della stanza. Così facendo, aprirete l’accesso ad una stanza nascosta, al cui interno troverete il frammento del marchio;

FRAMMENTO #3

Capitolo 3: nel tentativo di accendere manualmente i motori, recatevi nella Sala macchine e dirigetevi dietro la Sottostazione elettrica 03 per trovare il frammento esattamente nell’angolo;

FRAMMENTO #4

Capitolo 4: mentre cercherete di reindirizzare l’energia dai sistemi elettrici, recatevi al terzo piano del ponte ed entrate nella sala per le pause: troverete il frammento adagiato sul pavimento;

FRAMMENTO #5

Capitolo 5: troverete questo frammento sulla scrivania all’interno dell’ufficio del Dr. C. Mercer;

FRAMMENTO #6

Capitolo 5: mentre sarete intenti ad acquisire l’azoto liquido, prestate attenzione alla camera criogenica al cui interno avete congelato il Cacciatore: troverete il frammento proprio in cima ad essa. Usate la telecinesi per afferrarlo e farlo vostro;

FRAMMENTO #7

Capitolo 6: dopo aver sconfitto il sesto rantolatore, fate attenzione al portello superiore della zona in cui avete trovato la creatura. Il frammento si troverà in un angolo, avvolto dalla biomassa: usate la telecinesi per afferrarlo ed aggiungerlo al vostro inventario;

FRAMMENTO #8

Capitolo 7: dopo aver ottenuto il livello di autorizzazione di sicurezza 3, mentre siete ancora nell’area di lavorazione dei minerali, recatevi presso la stanza Campioni minerari: troverete il frammento adagiato su uno scaffale;

FRAMMENTO #9

Capitolo 8: quando sarete alle prese con l’enigma per attivare il sistema di comunicazione, troverete il frammento all’interno di un buco coperto di biomassa, a sinistra del pannello di controllo delle comunicazioni;

FRAMMENTO #10

Capitolo 10: nel corridoio in cui dovrete distruggere il secondo tentacolo, attivate le porte presso l’interruttore automatico. Fatto questo, non dovrete fare altro che entrate in una stanza con delle cuccette al suo interno. Il frammento sarà, ancora una volta, adagiato su una scrivania;

FRAMMENTO #11

Capitolo 10: anche in questo caso, dopo aver distrutto un altro tentacolo, recatevi presso i banchi di ricerca lì vicino e troverete il frammento su una scrivania di fronte alla porta;

FRAMMENTO #12

Capitolo 11: l’area di ricerca di questo ultimo frammento l’hangar in cui vi verrà chiesto di spostare il Marchio. Lo troverete su una scaffalatura metallica, reperibile nell’angolo a sud-est dell’area.