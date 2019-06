Death Stranding non sarà un’esclusiva PS4, secondo alcuni rumor

Alcuni documenti del 2015 riportano che Death Stranding non sarà un'esclusiva per PlayStation 4, ma che potrebbe arrivare anche una versione...

Finalmente Death Stranding si è mostrato per la prima volta, nella giornata di ieri 29 maggio. Eravamo tutti in attesa di una data di uscita, ma siamo rimasti in parte sorpresi nello scoprirla: 8 novembre 2019, ovvero fra circa cinque mesi; si tratta di un’attesa più breve di quanto molti si sarebbero aspettati. Dopo avervi riportato delle notizie su alcune nuove scene inedite presenti nel trailer giapponese e sul fatto che non sarà presente il game over nel gioco, adesso la notizia che circola riguarda l’esclusività PlayStation.

Stando a delle vecchie informazioni riportate in alcuni incontri di Q&A avvenuti tra Sony e alcuni rappresentanti della casa sviluppatrice di Death Stranding nel 2015, sembrerebbe che il nuovo gioco non sia un’esclusiva PlayStation 4. Il coinvolgimento di Sony all’interno del progetto non prevede nessun accordo di esclusività secondo le informazioni riportate, dato che a quei tempi il colosso giapponese non ha investito nello studio indipendente. I documenti però non sono più accessibili online perché sono stati cancellati.

Come riportato da Gamespot, Death Stranding sarà disponibile anche su PC dopo un periodo di esclusività su PS4. Non sappiamo ancora, però, per quanto tempo la nuova IP ideata da Hideo Kojima possa rimanere in esclusiva sulla console Sony prima di approdare anche su altre piattaforme; inoltre attualmente si parla solamente di una versione PC e non di una versione per Xbox One.

Tutto quello che possiamo fare è aspettare e vedere come si evolve la seguente situazione. Attualmente vi ricordiamo che il gioco è previsto solamente per PlayStation 4 ed eventuali altre versioni non sono ancora state confermate. Vi ricordiamo che il preorder PS4 prevede anche dei bonus.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe giocare a Death Stranding su PC?