Death Stranding: scoperta una scena extra dopo 2 anni

Death Stranding, l’ultima fatica di Hideo Kojima (creatore della storica ed iconica saga di Metal Gear), è uscito da quasi due anni, esattamente l’8 novembre 2019. Ciononostante, i giocatori riescono ancora a trovare novità al suo interno, riaccendendo nei cuori di chi ha amato l’opera la voglia di rigiocarla ancora. Un giocatore, sul sub-reddit del gioco, ha infatti segnalato di aver scoperto una scena segreta che vede protagonisti Sam e il suo fido compagno di viaggio, il BB (Bridge Baby). Senza perderci in chiacchiere esaminiamo assieme quanto mostra la sequenza!

Innanzi tutto, ci sono due requisiti da rispettare per attivare la scena segreta: BB dev’essere in autotossemia (ovvero con il livello di stress al massimo) e Sam in punto di morte. A questo punto, entrando in uno dei rifugi, si attiverà una scena che vedrà Sam riporre il BB nell’apposito macchinario per far diminuire il suo stress. Dopodiché, esausto e sporco di chiralium, si getta sul suo letto riprendendo fiato ed addormentandosi subito. Una scena nella norma ma che, finora, non aveva segnalato nessuno.

La durata del filmato è breve (circa 26 secondi), e potrete visionarlo voi stessi grazie al video sottostante postato da ‘aadipie’ su Reddit. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per conoscere le ultime novità dei vostri titoli preferiti. Nel frattempo, date uno sguardo anche al nostro articolo dedicato al catalogo completo dei titoli PlayStation Now. Cliccate qui per visualizzarlo!

Ecco qui di seguito la descrizione del titolo, per chiunque volesse approcciarlo: “Sam Bridges deve affrontare un mondo completamente trasformato dal DEATH STRANDING. Trasportando i frammenti disconnessi del nostro futuro nelle sue mani, partirà per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi“.