Death Stranding su PC è stato un successo! Ma quanto ha venduto?

Digital Bros, la Global Company italiana madre di 505 Games, ha pubblicato il suo rapporto finanziario per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. I numeri confermano il successo di Death Stranding, l’opera di Kojima Productions, pubblicata originariamente su PS4 per poi sbarcare su PC (con publisher 505 Games) nel luglio del 2020. Ma quanto ha venduto l’ultima fatica di Hideo Kojima? Analizziamo assieme i dati finanziari estrapolati dal rapporto pubbicato da Digital Bros per scoprirlo!

Ebbene, la versione PC dell’avventura di Sam Porter Bridges ha ricavato 23 milioni di euro (27,3 milioni dollari) dal suo debutto, fino al 31 dicembre 2020. Un successo a dir poco stratosferico: il titolo, ha infatti ottenuto risultati più soddisacenti rispetto a Control e Ghostrunner (entrambi editi da 505 Games), anche se il primo ha guadagnato una cifra superiore, in un arco di tempo inferiore, al suo rilascio su PC nel 2019. Ovviamente, per quanto riguarda le entrate di Ghostrunner, si dovranno attendere i suoi ricavi nel corso del 2021.

Dal report, inoltre, emerge un’ulteriore curiosità: il PC ha rappresentato la piattaforma con più entrate digitali per Digital Bros, con una percentuale del 66%. Mentre Xbox, Nintendo e PlayStation hanno rappresentato soltanto il 28% delle entrate in digitale totali. Tornando a parlare di Kojima, Abandoned è il nuovo titolo del brillante creatore della saga di Metal Gear? Abbiamo analizzato diverse fonti per cercare di risalire alla verità: cliccate qui per visionare la nostra news a riguardo!

Death Stranding, ha sicuramente affascinato una miriade di videogiocatori, grazie alla sua narrativa e alla sua struttura di gameplay (che si ama o si odia). Ma, a distanza di due anni, il viaggio nelle desolate lande d’America nasconde ancora diversi segreti al suo interno. Proprio ieri, abbiamo potuto vedere un breve filmato di gioco segreto: potrete visionarlo cliccando qui.