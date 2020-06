Destiny 2 Oltre la Luce: data di uscita e tutte le novità

Questa sera Bungie ha annunciato a tutto il mondo i nuovi dettagli sul futuro di Destiny 2, l’amato sparatutto sci-fi. Il team di sviluppo ha presentato la nuova espansione “Destiny 2 Oltre la Luce“, svelando anche la data di uscita e tutte le novità. Non sono mancati inoltre per la prossima season, ovvero “La Stagione degli Arrivi“, disponibile già da oggi.

La Stagione degli Arrivi e l’espansione Oltre la Luce sopo stati pensati per continuare a evolvere il mondo di gioco e far proseguire l’emozionante storia di Destiny 2. Ci sarà modo di rivelare alcuni misteri, scoprire nuovi poteri e affrontare la vera minaccia delle navi piramidali.

Durante la Stagione degli Arrivi, il satellite di Io sarà invaso dalla prima nave piramidale: sarà però solo un punto di partenza e ad attenderci ci saranno tutta una serie di eventi che ci condurranno fino all’espansione Destiny 2 Oltre la Luce (ma non solo). Vediamo con maggior precisione tutti i dettagli su data di uscita e contenuti inclusi.

Destiny 2 Oltre la Luce

Un nuovo potere è scaturito dall’antica nave piramidale su Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie.

All’interno di Destiny 2 Oltre la Luce i guardiani esploreranno un universo differente: ci sarà una nuova destinazione, nuove avventure e nuovi poteri ad attenderci.

Ecco i dettagli principali:

Esplora Europa : nell’espansione Destiny 2 Oltre la Luce potremo esplorare il satellite ghiacciato di Giove, Europa. Potremo entrare nel Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro.

: nell’espansione Destiny 2 Oltre la Luce potremo esplorare il satellite ghiacciato di Giove, Europa. Potremo entrare nel Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro. Brandisci l’Oscurità : arriva un nuovo potere, la Stasi. Originato dall’Oscurità, permette di usare delle super per dominare il campo di battaglia e ogni sottoclasse userà la Stasi in modo unico.

: arriva un nuovo potere, la Stasi. Originato dall’Oscurità, permette di usare delle super per dominare il campo di battaglia e ogni sottoclasse userà la Stasi in modo unico. Nuova Incursione : saremo messi alla prova nella Cripta di Pietrafonda, rimasta dormiente per decadi. Potremo ottenere ricompense gloriose.

: saremo messi alla prova nella Cripta di Pietrafonda, rimasta dormiente per decadi. Potremo ottenere ricompense gloriose. L’ascesa di Eramis: Eramis, Kell dei caduti, ha creato un nuovo impero su Europa. Abbandonata dalla Luce e dal Viaggiatore, Eramis si addentra nell’Oscurità.

L’espansione di Destiny 2 Oltre la Luce sarà rilasciata il 22 settembre 2020 su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. È possibile prenotarla già ora, in varie edizioni.

Destiny 2 Oltre la Luce | Edizioni speciali

L’espansione sarà prenotabile in due differenti versioni. L’Edizione Digitale Deluxe sarà disponibile su tutte le piattaforme, mentre la Collector’s Edition sarà disponibile unicamente sul Bungie Store. Ecco tutti i dettagli.

Edizione Digitale Deluxe

Questa versione è disponibile alla prenotazione su tutte le piattaforme. Ecco i contenuti:

Espansione Destiny 2 Oltre la Luce

1 anno di contenuti stagionali (4 Stagioni)

Involucro di Spettro esotico Brinato ed emblema leggendario (per la prenotazione)

Emote esotico Ti libero io

Fucile a impulsi esotico Senza Tempo per Spiegare con catalizzatore esotico e decoro

Astore esotico Altri Cieli

Collector’s Edition

Questa versione è disponibile alla prenotazione solo nel Bungie Store. Ecco i contenuti:

Espansione Destiny 2 Oltre la Luce (solo codice digitale)

Riproduzione pressofusa dell’Oscurità con luci – Europa

Borraccia esploratore di Europa

Borsa esploratore di Europa

Diario misterioso

E altre scoperte di Europa

Destiny 2 Stagione degli Arrivi

Un oscuro presagio si intravede nel sistema solare. Un gemito nel vuoto dello spazio. Sta ai guardiani cercare delle risposte, all’ombra della misteriosa nave piramidale.

L’espansione, come già detto, non è stata l’unica novità di questa serata. Bungie ha anche svelato varie novità sulla nuova season, la Stagione degli Arrivi. A partire da oggi i giocatori potranno divertirsi con varie novità.

Ecco i dettagli principali:

Nuova segreta : la segreta “Profezia” è disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2; dovremo affrontare il mistero e sbloccare la nuova armatura della fonderai DAITO e i set armatura revisionata delel Prove dei Nove.

: la segreta “Profezia” è disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2; dovremo affrontare il mistero e sbloccare la nuova armatura della fonderai DAITO e i set armatura revisionata delel Prove dei Nove. Decifra l’Oscurità : i messaggi dell’Oscurità verranno scoperti su Io, dovremo avventurarci nella Culla di Io e recuperare le comunicazioni.

: i messaggi dell’Oscurità verranno scoperti su Io, dovremo avventurarci nella Culla di Io e recuperare le comunicazioni. Evento pubblico Contratto : gli eventi pubblici verteranno attorno alla nave piramidale arrivata su Io: i nemici sono attratti da un certo potere.

: gli eventi pubblici verteranno attorno alla nave piramidale arrivata su Io: i nemici sono attratti da un certo potere. Nuove ricompense : concentrando i nuovi engrammi nella Stagione degli Arrivi, i giocatori possono scegliere le proprie ricompense. Il nuovo sistema di concentrazione di engrammi introduce la possibilità (una volta sbloccata) per i giocatori di affinare le proprie ricompense.

: concentrando i nuovi engrammi nella Stagione degli Arrivi, i giocatori possono scegliere le proprie ricompense. Il nuovo sistema di concentrazione di engrammi introduce la possibilità (una volta sbloccata) per i giocatori di affinare le proprie ricompense. Nuovo equipaggiamento: i possessori del Pass stagionale sbloccheranno automaticamente un nuovo lanciagranate esotico, Gruzzolo Arido, e il set armatura stagionale.

Desinty 2 | Pass Stagionale

Vi ricordiamo che Destiny 2 è gratis e include molteplici contenuti della Stagione degli Arrivi; i possessori del Pass Stagionale, però, hanno accesso a tutte le novità, ecco i dettagli:

Nuova missione settimanale

Nuova impresa arma esotica

Sblocco immediato lanciagranate esotico

Sblocco immediato set di armatura stagione per tutte le classi

Bonus PE e altro ancora

Il Pass Stagionale di Destiny 2 può essere comprato all’interno del gioco per un totale di 1.000 monete d’argento, disponibili su Amazon.

Destiny 2 arriva su PS5 e Xbox Series X

Bungie ha anche confermato che lo sparatutto sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X. Acquistando Destiny 2 Oltre la Luce su Xbox One, inoltre, sarà possibile trasferirlo gratuitamente su Xbox Series X tramite lo Smart Delivery. Gli acquisti avvenuti su PS4 saranno aggiornati su PS5 gratis. Per ora non abbiamo altri dettagli sulla versione next-gen.