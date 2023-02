Non siete ancora abbonati al PS Plus o PlayStation Plus che dir si voglia? Quale miglior occasione se non farlo ora con quasi il 15% di sconto e godersi fin da ora i nuovi giochi gratuiti, tra cui gli apprezzatissimi Destiny 2 Oltre la Luce e Mafia Definitive Edition.

Per approfittare di tale sconto vi basterà acquistare una gift card in super sconto e con il codice ricevuto ricaricare il vostro account PlayStation, ottenendo così la possibilità di abbonarvi al PS Plus con un grosso risparmio. Un meotodo estremamente semplice e, soprattutto, che può essere utilizzato non solo su qualsiasi tipologia e lunghezza di abbonamento PS Plus, ma anche su tutti gli articoli, giochi compresi, in vendita sul PlayStation Store.

Questa la lista dei giochi attualmente compresi nell’abbonamento PS Plus Essentials, ossia quello base:

Evil Dead: The Game – PS5 e PS4

OlliOlliWorld – PS5 e PS4

Destiny 2: Oltre la Luce – PS5 e PS4

Mafia: Definitive Edition – PS4 e PS5 tramite retrocompatibilità

Ben 4 giochi, insomma, di indubbia qualità, perfetti per godersi questo febbraio in compagnia della propria PlayStation, soprattutto risparmiando parecchi euro. Grazie alle card per il PSN, infatti, è possibile abbonarsi al PS Plus con quasi il 15% di sconto e ottenere così, oltre ai giochi sopra elencati, anche tanti altri vantaggi a un prezzo super scontato.

