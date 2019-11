Destiny 2: la versione per Stadia arriverà anche su console e PC? Bungie risponde

Il 2019 sicuramente è stato un anno particolarmente ricco di sorprese. Abbiamo visto tantissime compagnie pensare al futuro dell’industria videoludica proponendoci svariate opzioni d’intrattenimento. È abbastanza difficile negare il fatto che tantissime compagnie puntano in maniera mirata a un futuro in streaming. Google Stadia ha già iniziato a “muovere” i suoi primi passi durante questa settimana dando la possibilità a molti giocatori di provare il Cloud Gaming. Anche se il catalogo ludico non risulta a un primo impatto meraviglioso, certe versioni di moltissimi giochi (come Destiny 2) riescono comunque ad accattivare.

La versione Stadia di Destiny 2 è diversa dalle altre poiché, in un solo pacchetto, raduna tutte le espansioni uscite ad oggi, a un prezzo accattivante. Per questa ragione moltissimi utenti e fan del gioco hanno iniziato a chiedersi se effettivamente Destiny 2: The Collection uscirà anche su altre piattaforme oltre a quella Google. Durante le scorse settimane sarebbe comparsa in rete una classificazione dell’ente PEGI che avrebbe “valutato” il gioco anche per altre console (come PS4, One e PC). Tuttavia a smentire questi bisbigli è stata Bungie stessa.

Stando alla compagnia americana non ci sarebbe alcuna intenzione di rilasciare questa particolare versione di Destiny 2 anche su altre piattaforme oltre a Stadia. The Collection è un bundle “esclusivo” per il servizio di Google e per i suoi abbonati Stadia Pro. Sicuramente una notizia che potrà far storcere il naso ai vari appassionati di questa saga.

Tuttavia teniamo a ricordarvi che tutti i singoli contenuti di Destiny 2: The Collection sono già disponibili anche su altri sistemi. Tuttavia non esiste un bundle completo che unisce tutte le varie espansioni del gioco (come appunto la versione Stadia). Fateci sapere come sempre cosa ne pensate di questa notizia. Vi ricordiamo che Google Stadia è attualmente disponibile anche in Italia già dallo scorso Martedì! Se volete saperne qualcosa in più su questo servizio in streaming vi invitiamo a cliccare il prossimo link!