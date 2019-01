Destiny: Bungie si separa da Activison e ottiene i diritti dello sparatutto

Bungie ha annunciato di aver concluso la propria collaborazione con Activision, dopo otto anni, e di aver acquistato i diritti di pubblicazione di Destiny. La compagnia pubblicherà i futuri giochi in modo indipendente.

Bungie e Activision hanno affermato, in traduzione: “Oggi, annunciamo che Bungie ha intenzione di assumere i pieni diritti di pubblicazione e di responsabilità per il franchise di Destiny. Andando avanti, Bungie sarà l’unica proprietaria e sviluppatrice della serie, e Activision si focalizzerà sulle proprie IP e altri progetti. Activision e Bungie si impegnano a realizzare una transizione senza creare problemi ai giocatori e alle community di Destiny di tutto il mondo.”

Bungie, sul proprio sito, ha scritto: “Siamo stati parte di un percorso di successo lungo otto anni e vorremmo ringraziare Activision per la loro collaborazione con Destiny. Ora, Activision trasferirà i diritti di pubblicazione di Destiny a Bungie. Insieme alla nostra stupenda community di Destiny, siamo pronti a pubblicare in autonomia, mentre Activision si dedicherà alle proprie IP.”

Bungie ha poi parlato dei piani futuri per i contenuti di Destiny 2, affermando che continuerà a proporre add-on stagionali. Inoltre, tramite un tweet che potete vedere poco sotto, Blizzard ha rassicurato i giocatori PC, affermando che la versione PC di Destiny continuerà a ricevere il completo supporto di BattleNet e che non ci sono piani per interrompere il servizio.

Destiny 2 will still receive full support on BattleNet and we do not anticipate any disruption to our services or your gameplay experience. https://t.co/FFOE1iae3R — BlizzardCS (@BlizzardCS) January 10, 2019

Con questo quindi si interrompe l’accordo iniziato nel 2010 con Activision. Originariamente, il piano era di pubblicare 4 capitoli di Destiny tra il 2013 e il 2020, ma il tutto non è stato possibile in seguito a vari ritardi. Nel 2018, infine, Bungie ha siglato un accordo con la compagnia cinese NetEase per diventare una “compagnia dell’intrattenimento globale e multi-franchise”: l’accordo aveva fruttato 100 milioni di dollari a Bungie. Cosa ne pensate di questo evento?